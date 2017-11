Schwarz-grüne Annäherung "Liebe Frau Roth, Sie waren großartig!"

Wer hätte gedacht, dass Schwarz-Grün so viele Freunde hat. Dass Marietta Slomka dafür ist, dass sich Christdemokraten und Grüne in der Regierung die Hand reichen, das hat man erwarten dürfen. Wie sie den FDP-Chef Christian Lindner nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche im "Heute Journal" in die Mangel nahm, wird auf Jahre als Beispiel für die Sonderform des Enttäuschungsjournalismus in Erinnerung bleiben. Es ist ja auch zu ärgerlich, wenn eine Partei nicht das macht, was sie beim ZDF als richtig erkannt haben.

Aber dass selbst Kurt Kister von der "Süddeutschen Zeitung" auf Jamaika gesetzt hat? Das hätte ich bei diesem famosen Grantler wirklich nicht erwartet. Ich hielt den "SZ"-Chefredakteur immer für ein Mitglied der No-Bullshit-Fraktion, dem ein Ministerium des "atmenden Rahmens" unter Führung von Katrin Göring-Eckardt schon aus sprachästhetischen Gründen ein Graus wäre. So kann man sich täuschen.

Die FDP hat nur gestört

Kein Bündnis freut sich im medialen Betrieb größerer Beliebtheit als Schwarz-Grün. Es ist die Wunschkonstellation derer, die mit dem Herz schon seit langem mit Angela Merkel sind, sich das aber nicht offen zu sagen trauen. Für alle mehr oder weniger überzeugten Linken, die heimlich CDU gewählt haben, ist das Bündnis mit den Grünen die Absolution, dass sie mit ihrer Wahl richtig lagen. Die FDP hat bei diesem Arrangement von Anfang an gestört. Man nahm sie in Kauf, so wie man bei einem Griechenlandurlaub auch Hitze und zuviel Olivenöl in Kauf nimmt. Aber in Wahrheit wäre man am liebsten ohne sie ausgekommen.

Im Augenblick reden alle über den bösen Buben von der FDP, der bei der schwarzgrünen Trauung nicht die Kerze halten wollte. Erstaunlich wenig ist von der Frau die Rede, deren Aufgabe es gewesen wäre, das Bündnis zusammenzubringen. Man kann den Abgang der FDP nicht verstehen ohne das tiefe Misstrauen, dass man bei den Freidemokraten gegenüber der Kanzlerin hegt.

Ich erinnere mich noch gut an den Abend, als die FDP unterging. Alle Liberalen auch. Gespenstische Szenen bei der Partei, die seit 1949 dem Bundestag angehört hatte. Und die Stimmung beim Koalitionspartner, mit dem man insgesamt 37 Jahre zusammen in der Regierung verbracht hatte, darunter die besten, die das Land je gesehen hatte? Da tanzte man auf der Bühne und sang: "An Tagen wie diesen". Dazu schwenkte der damalige CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe ein Deutschlandfähnchen, bis es ihm die Kanzlerin aus der Hand nahm.

Philipp Rösler, der damals die FDP anführte, berichtete mir anschließend, dass es Jürgen Trittin gewesen sei, der als erster aus der Reihe der anderen Parteiführer angerufen habe, um seine Anteilnahme auszusprechen. Ich weiß nicht mehr genau, was Rösler darüber sagte, wann sich die Kanzlerin bei ihm gemeldet hatte. War es noch am Wahlabend gewesen oder erst am nächsten Morgen? Es war in jedem Fall so spät, dass man den Anruf als Pflichtanruf empfand: Etwas, was sich nicht umgehen lässt, und deshalb so lange aufschiebt, wie es eben geht.

Merkels Desinteresse an der Gemütslage ihrer Partner

Menschen haben ein langes Gedächtnis für Demütigungen, Parteien auch. Manchmal begegnet man sich ein zweites Mal. Das ist dann für denjenigen dumm, der dachte, er käme ohne die Hilfe dessen aus, den er eben in den Graben geschubst hat. Möglicherweise hat Angela Merkel vergessen, wie schäbig sie in der Union die FDP unter ihrem Vorsitz behandelt haben. Vielleicht dachte sie auch, dass Politik ein Geschäft ist, indem nur der Machtwille zählt und Emotionen etwas für Schwächlinge sind.

Ich habe ein paar Mal darüber geschrieben, dass ich es bemerkenswert finde, wieviel Merkel sich von Helmut Kohl abgeschaut hat. Da ist das Misstrauen gegenüber allen, die ihr gefährlich werden könnten, die etwas ungelenke Sprache, auch die bescheidene Lebensweise und, natürlich, der kolossale Machtinstinkt. Leider hat sie eine Eigenschaft nicht übernommen, und das ist Kohls Feingefühl für die Ängste eines kleineren Partners. Die FDP wurde in Kohl Zeiten immer gut behandelt, viele bei der Union fanden: zu gut. Merkel legt, was die Gemütslage ihre Partner angeht, ein erstaunliches Desinteresse an den Tag.

Im Grunde verachtet Merkel die Freidemokraten. Wie jedem Etatisten ist ihr das liberale Denken fremd. Dass eine Partei auf die Idee kommen kann, einen Teil des Geldes, das man den Bürgern abgenommen hat, an diese zurückzugeben, hält sie nicht nur für sentimentalen Unsinn. Schimmer noch, um einen großen Franzosen zu zitieren: Sie hält es für einen Fehler. Wenn man einmal die Leute auf den Gedanken bringt, dass das Geld, das man für sie ausgibt, in Wahrheit nicht dem Staat gehört, wird man am Ende noch begründungspflichtig, worum man es den Leuten wegnimmt.

Als die FDP 2009 in die Verhandlungen mit der Union ging, dachten sie bei den Freidemokraten, sie würden an die Zeiten anknüpfen, als man das Land als liberal-konservatives Bündnis regierte. Das war ein verhängnisvoller Irrtum. Tatsächlich fanden sie eine CDU vor, die sich in den vier Jahren an der Seite der SPD selbst sozialdemokratisiert hatte. Diesmal musste man bei der FDP feststellen, dass die CDU schon vor den Sondierungsgesprächen eine innere Wende zu den Grünen eingeleitet hatte.

Wenn es noch eines Beweise bedurft hätte, wie sehr sich das politische Koordinatensystem in den zwölf Jahren unter Angela Merkel verschoben hat, dann lieferten diesen die Szenen vom Sonntag, als sich die Unterhändler von CDU und Grünen geradezu weinend in den Armen lagen. Über Kanzleramtschef Peter Altmaier war zu lesen, wie er durch die Menschen pflügte, die in das Foyer der Landesvertretung von Baden-Württemberg strömten, um Claudia Roth zu erreichen und ihr zuzurufen: "Liebe Frau Roth, Sie waren großartig", worauf diese mit den Tränen kämpfte. Anderntags trat Trittin vor die Presse, um den feigen Anschlag der FDP auf die Kanzlerin zu beklagen.

Trittin als oberster Prätorianer der Kanzlerin: Man muss sagen, wer seinen Sinn für unfreiwillige Komik nicht verloren hat, der kam in den vergangenen Tagen voll auf seine Kosten.