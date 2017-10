Der scheidende Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) rechnet fest mit einem neuen Regierungsbündnis aus Union, FDP und Grüne, der sogenannten Jamaikakoalition. Er sei "ganz überzeugt", dass die Parteien die nächste Regierung bilden würden. Schnell werde das allerdings nicht gehen, so Schäuble. "Das wird ein bisschen Zeit brauchen.", aber es werde eine "sehr gute und auch pro-europäische Regierung" sein.

Schäuble sagte außerdem, er habe sich schon vor der Bundestagswahl entschieden, den Posten des Finanzminister nicht erneut zu übernehmen: "Acht Jahre sind genug. Aber natürlich ist auch ein gewisser Abschiedsschmerz dabei." Der 75-Jährige will der nächsten Bundesregierung nicht mehr angehören. Die Union als größte Bundestagsfraktion hatte sich für Schäuble als Parlamentspräsidenten ausgesprochen. Mehrere Parteien hatten dafür Zustimmung signalisiert.

Zur möglichen Jamaikakoalition im Bund äußerte sich Schäuble am Montag nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Danach weihte der CDU-Politiker in der Residenz des deutschen Botschafters eine Büste von Wilhelm Hausenstein ein, der von 1950 bis 1955 der erste diplomatische Vertreter der Bundesrepublik in Frankreich war.

Am Nachmittag sollte Schäuble als ausländisches Ehrenmitglied in die Akademie der Moralischen und Politischen Wissenschaften aufgenommen werden. Die Gelehrtengesellschaft würdigt damit Schäubles Engagement für die deutsch-französische Zusammenarbeit und die europäische Einigung.