Jamaika-Sondierungen CSU und Grüne streiten über Landwirtschaft

CDU, CSU, FDP und Grüne setzen am Mittag ihre Gespräche über eine geplante Jamaikakoalition fort. Es geht unter anderem um die umstrittenen Themenkomplexe Landwirtschaft, Verkehr und Verbraucherschutz. Hier liegen vor allem die Positionen von Union und Grünen weit auseinander. CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter erwarten deshalb auch harte Auseinandersetzungen.

Die CSU habe "ziemlich klare Positionen" und müsse schauen, wie sie das mit den anderen Parteien abgleichen könne, sagte Schmidt im Deutschlandfunk. "Wir wollen auch und gerade konventionelle Landwirtschaft, die nachhaltig sein muss." Eine gänzlich klimaneutrale Landwirtschaft sei nicht möglich. Es gehe darum, möglichst klimaschonend zu arbeiten. Aus seiner Sicht sei eine ökologische Landwirtschaft nicht per se klimafreundlicher, da sie etwa mehr Fläche beanspruche.

Die Grünen drängen laut Fraktionschef Anton Hofreiter derweil auf eine Agrarwende, die Probleme "vom Insektensterben über die Vergiftung von Böden und Grundwasser bis zum millionenfachen Tierleid" angehen soll. Bei den Themen Verkehr und Landwirtschaft seien "die Differenzen, ähnlich wie bei der Klima- und Energiepolitik, groß", sagte er.

Nächste Runde bei Klima und Zuwanderung

Die Verbraucherorganisation Foodwatch forderte vor dem Treffen der möglichen Jamaika-Partner zudem ein Herauslösen der Zuständigkeiten für Verbraucherschutz aus dem Agrarministerium. "Die Interessenkonflikte in einem Ministerium, das gleichzeitig sowohl für die Lebensmittel- und Landwirtschaft als auch für Verbraucherschutz zuständig ist, sind unüberwindbar", sagte der Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation, Martin Rücker. "Er gehört in ein unabhängiges Ressort - am besten in ein eigenständiges Ministerium."

Vergangene Woche hatten die Unterhändler die Themen Klima und Zuwanderung wegen Uneinigkeiten vertagt. Am Donnerstag sollen sie nun erneut besprochen werden. Grünen-Unterhändler Oliver Krischer forderte Union und FDP deshalb auf, sich beim Thema Klima zu bewegen. "Union und FDP müssen endlich anerkennen, dass Klimaschutz und die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands keine Gegensätze sind", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "In dieser Woche wird sich entscheiden, ob eine Jamaikakoalition zustande kommen kann oder nicht", sagte er.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt ergänzte in einem Gespräch mit dem rbb-Sender radioeins: "Wir haben vier Partner am Tisch sitzen, die wirklich sehr weit auseinander sind. (...) Wir werden sehen, ob wir zusammen kommen oder nicht."