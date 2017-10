Jamaika-Sondierungen Chefsache Regierung

Kürzlich traf Cem Özdemir im Bundestag auf Birgit Homburger und Jörg van Essen, beide einst führende FDP-Politiker und ehemalige Abgeordnete.

"Sie sehen schon aus wie der künftige Außenminister", scherzte van Essen.

Der Grünen-Chef - in dunklem Anzug, weißem Hemd, Schlips - entgegnete, warum denn bloß alle immer in seiner Gegenwart über das Außenamt sprechen würden: "Warum redet niemand über das Wirtschaftsministerium? Ist doch auch interessant."

Wer wird was im Falle einer Jamaika-Regierung? Und vor allem: Was werden die Parteichefs von CDU, FDP, Grünen und CSU? Offiziell denken die Parteiführungen nicht über Positionen nach. Erst der Inhalt, dann die Posten. Doch natürlich laufen im Hintergrund die Personalplanungen. So verständigten sich die Jamaika-Partner bereits lose darauf, dass jede Partei intern schon einmal durchspielen möge, wer was werden könne.

Dass Angela Merkel die Kanzlerin von Jamaika werden würde - das steht natürlich außer Frage. Auch der CDU-Vorsitz ist ihr sicher - die Christdemokraten werden sich, trotz Kritik nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl, keinen Wechsel erlauben.

Aber was werden Özdemir und FDP-Chef Christian Lindner? Und Horst Seehofer? Bleibt der CSU-Chef wirklich als Ministerpräsident in München, wie das eigentlich sein Wunsch war? Oder rettet sich der parteiintern Angeschlagene mit der halben Macht nach Berlin, in ein Merkel-Kabinett?

DPA Grünen-Sondierer Özdemir, Göring-Eckardt

Özdemirs Ambitionen auf das Außenamt sind bei Freund und Gegner bekannt, siehe oben. Nur: Zuletzt schienen die Grünen immer weniger Interesse an diesem Ministerium zu haben, das unter Rot-Grün Joschka Fischer führte. Zu repräsentativ, zu wenig Gestaltungsmacht.

Viele bei den Grünen denken nun lieber an das Verkehrs-, Familien- oder Umweltministerium. Aber auch ans Finanzministerium, wie jüngst der Sprecher der Grünen Jugend, Moritz Heuberger.

Käme Özdemir als Minister in ein Kabinett, müssten die Grünen einen neuen Parteivorstand wählen. Denn Regierungsamt und Parteiposten gelten bei ihnen als unvereinbar. Özdemir wäre dann nicht mehr an der Spitze der Partei, die er sich mit Simone Peter vom linken Flügel teilt. Ohnehin hatte er bereits vor Monaten betont, dass er nicht ein weiteres Mal für den Parteivorsitz kandidieren werde.

DPA FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzender Lindner

Im Fall von Christian Lindner ist die Sache kompliziert - allerdings nicht, wenn es um seine Stellung als FDP-Chef geht. Denn die ist unangefochten. Der 38-Jährige wird - neben FDP-Vize Wolfgang Kubicki - fürs Finanzministerium gehandelt. Seit Längerem heißt es bei den Liberalen: Sollte Merkel der FDP dieses Amt "auf dem goldenen Tablett" servieren, werde man nicht umhinkommen, zuzugreifen - anders als 2009, als die FDP in den Koalitionsgesprächen mit der Union zugunsten des Außenamts verzichtete. Würde Lindner zugreifen, müsste voraussichtlich Kubicki seinen Posten als Bundestagsvizepräsident wieder räumen und den Fraktionschef machen.

Die Frage, wer das - nach dem Kanzleramt - zweitwichtigste Ressort leitet, ist unter den potenziellen Koalitionspartnern eine der heikelsten Punkte. Der euroskeptische Kurs der FDP lässt in Teilen der Union die Alarmglocken schrillen: Nach Informationen des SPIEGEL gibt es dort Überlegungen, die Zuständigkeit für den Euro auf ein womöglich von der Union geleitetes Wirtschaftsministerium zu übertragen.

Die Antwort der FDP auf diese Gedankenspiele kam prompt: Diese Spekulationen seien "Gift für Gespräche", so der FDP-Unterhändler Volker Wissing. Die FDP werde jedenfalls nicht in eine Regierung eintreten "und sich mit irgendwelchen Brotsamen begnügen, damit sie am Ende irgendwie dabei sind", sagte er dem Deutschlandfunk.

AP Unionschefs Seehofer, Merkel

Besonders pikant ist die Personalie Seehofer. Der CSU-Chef hat stets klargemacht, dass er seine Zukunft in München sieht. Mitte Dezember will er sich vom CSU-Parteitag als Vorsitzender bestätigen lassen sowie im Jahr darauf als Spitzenkandidat in die Landtagswahl gehen.

Das zumindest war immer sein Plan.

Doch seit dem miesen Ergebnis bei der Bundestagswahl - die absolute Mehrheiten anstrebende CSU kam in Bayern lediglich auf 38,8 Prozent - wackelt Seehofer. Führende Christsoziale aus nahezu allen CSU-Bezirken fordern einen "geordneten Übergang", Seehofer hat um Aufschub der Debatte bis zum Parteitag gebeten. Die Taktik dahinter ist klar: Er will Zeit gewinnen und hofft auf ein gutes Jamaika-Verhandlungsergebnis, das er daheim in München präsentieren kann.

Doch seit Beginn der Sondierungen in Berlin kursieren in der Partei auch Szenarien, wonach Seehofer zwar Parteichef bleiben soll, dafür aber als Jamaika-Innenminister nach Berlin wechselt. In München könnte sodann der von Seehofer ungeliebte Kronprinz Markus Söder die Amtsgeschäfte übernehmen und als amtierender Ministerpräsident in die schwierige Landtagswahl im Herbst 2018 gehen.

Würde Seehofer da mitmachen? Stand jetzt: wohl kaum. Er scheint entschlossen zum Kampf um seine beiden Ämter. Aber bis Mitte Dezember ist natürlich noch viel Zeit.