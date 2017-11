Jamaika-Gespräche FDP fordert Streichung des Soli-Zuschlags

Von einer großen Steuerreform will die FDP nichts mehr wissen, aber von einem anderen Thema möchten die Liberalen bei den Sondierungsgesprächen über eine Jamaikakoalition nicht lassen: Sie drängen auf eine Streichung des Solidaritätszuschlags.

"Das haben alle Parteien versprochen, 2019 soll der weg sein. Das ist unserer Meinung nach dann der Punkt, wo man sagen muss: Solche Versprechen müssen eingehalten werden", sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer im ZDF-"Morgenmagazin". Ziel sei es, in dieser Wahlperiode den Soli auf Null abzubauen.

"Wir haben leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass weder CDU/CSU noch die Grünen bereit sind, wirklich eine komplette Steuerreform zu machen, das heißt, ein faireres, ein transparenteres, ein einfacheres Steuersystem zu schaffen", sagte Beer. Deshalb konzentriere man sich jetzt auf den Solidaritätszuschlag.

FDP-Chef Christian Lindner hatte zuvor Abstriche bei den Forderungen seiner Partei für eine große Steuerreform angekündigt, nachdem die Grünen Kompromissbereitschaft bei den Streitpunkten Klima und Energie gezeigt hatten.

Beer sieht eine "sehr produktive Phase" in den Sondierungsgesprächen. Die Chancen für einen Erfolg der Gespräche bezifferte sie aber nach wie vor auf 50 zu 50. Sie sei jedoch "durchaus optimistisch", bis zum 16. November eine Entscheidungsgrundlage dafür zu haben, ob die Parteien Koalitionsverhandlungen aufnähmen.

CDU, CSU, FDP und Grüne wollen am 16. November die Sondierungsgespräche abschließen. Am Dienstag hatten sich die Parteien darauf verständigt, offene Fragen zunächst nur in kleinen Gruppen zu besprechen.

Merkel: "Richtige Balance finden"

Eine künftige Jamaikakoalition muss nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine vernünftige Balance zwischen einer Entlastung der Bürger und Strukturreformen zur wirtschaftlichen Stabilität finden. "Gerade in guten Zeiten ist der Wunsch nach Verteilung ein sehr dominanter", sagte Merkel am Mittwoch im Kanzleramt. Dort überreichten ihr die fünf "Wirtschaftsweisen" das Jahresgutachten zur wirtschaftlichen Lage. Im Wahlkampf seien bei den Bürgern viele Erwartungen an den Staat geweckt worden. "Hier die richtige Balance zu finden, das ist unsere Aufgabe", sagte Merkel.