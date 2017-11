Nach Jamaika-Aus Steinmeier sagt Besuch in NRW ab

Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen für Montag geplanten Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen abgesagt. Das teilte das Bundespräsidialamt mit. In der Nacht hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt, sie wolle am Montag mit Steinmeier über die Lage nach dem Abbruch der Sondierungsverhandlungen sprechen.

Die FDP hatte die Sondierungsgespräche über die Bildung einer Jamaikakoalition für gescheitert erklärt. Nun kann Steinmeier maßgeblichen mitbestimmen, wie es weitergehen könnte. Er kann den Bundestag auflösen, wenn Merkel bei einer Kanzlerwahl auch im dritten Durchgang die nötige Mehrheit verfehlt. Er muss dies allerdings nicht tun. Dann könnte Merkel mit einer Minderheitsregierung weiter regieren, sofern die SPD bei ihrem Nein zu einer Großen Koalition bleibt.

Nach derzeitigem Stand ist nicht zu erwarten, dass Neuwahlen die politischen Verhältnisse im Lande klären: Nach den aktuellen Meinungsumfragen würde ein neuer Urnengang die Kräfteverhältnisse im Parlament nicht wesentlich verändern. Es würde rechnerisch wohl wieder nur für Jamaika oder die Große Koalition reichen.