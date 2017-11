Jamaika-Abbruch Wie regieren, wenn man sich nicht vertraut?

Zum Autor DPA Gerhart Baum, Jahrgang 1932, ist seit 1954 Mitglied der FDP. Im Jahr 1977 war er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister.

In der Republik werden die Karten neu gemischt. Das Scheitern der Verhandlungen hat mich und viele Bürger überrascht und enttäuscht. Ich hätte mir die Jamaikakoalition schon deshalb gewünscht, weil sie den Partnern ein Höchstmaß an Kompromissfähigkeit abverlangt hätte, um aus unterschiedlichen Positionen und Grundeinstellungen einen gemeinsamen Weg zu finden. Das hätte dem Land gutgetan.

Viele derjenigen, auch in der FDP, die ihre ganze Kraft in die Verhandlungen eingebracht haben, sind enttäuscht. Erst langsam lichtet sich der Nebel. Die Fakten werden sichtbar. Die Verhandlungsführer der FDP haben die Erkenntnis gewonnen , dass eine dauerhaft handlungsfähige Regierung nicht zustande kommen würde. Ich gehe davon aus, dass sie nicht leichtfertig zu diesem Urteil gekommen sind, sondern verantwortungsvoll gehandelt haben.

Die FDP verzichtet freiwillig auf die Mitgestaltung der Regierungspolitik in den nächsten Jahren. Das ist eine schwerwiegende Entscheidung. Schon der chaotische Ablauf der Sondierungen lässt den Schluss zu, dass die Verhandlungsführer nicht auf einem guten Weg waren. Warum muss man so viel im Einzelnen festlegen? Dahinter steckt Misstrauen. Wie will man mit unvorhergesehenen Situationen in den nächsten Jahren umgehen, wenn man sich nicht vertraut?

Ich habe an Koalitionsverhandlungen mit Brandt, Schmidt und Kohl teilgenommen. Keine war so geschwätzig öffentlich begleitet worden wie diese. Keine war so schlecht organisiert. Warum hat man darauf verzichtet, frühzeitig die Hauptstreitpunkte zu klären, wie das früher der Fall war? Vertrauen ist trotz aller äußerlicher Gesten offenbar nicht wirklich aufgebaut worden. Eine Aufbruchstimmung, wie sie das Land braucht, ist nicht entstanden.

Die Abbruchentscheidung haben die anderen Verhandlungspartner geschickt genutzt, von ihrer Verantwortung abzulenken und der FDP die volle Verantwortung zuzuschieben, indem sie den Eindruck erweckt haben, man hätte kurz vor einer Einigung gestanden. Wie wir heute wissen, war das nicht der Fall, jedenfalls nicht in Punkten, die für die FDP wichtig waren. Es gab Einigungen, auch durchaus gute Kompromisse, aber einige waren sehr brüchig. In wichtigen Punkten gab es keine Übereinstimmungen - und dann eher Einigungen zwischen CDU/CSU und Grünen. In wichtigen Punkten, die ihr Selbstverständnis berühren, ist die FDP nicht durchgedrungen.

