Jamaika-Gespräche Gute Sondierer, böse Sondierer

Wolfgang Kubicki pflegt in der FDP das klare Wort - was ihn nicht bei allen beliebt macht. Der Anwalt, ein Anwärter auf das Amt des künftigen Finanzministers, spielt in diesen Tagen den bösen Buben, vor allem gegenüber den Grünen. "In diesem Klima kann nichts gedeihen", sagte er, als die Stimmung am Boden war. Doch der 65-Jährige ist ein gewiefter Taktiker, in seiner Heimat verhandelte er in diesem Jahr erfolgreich eine Jamaika-Koalition. Auch da polterte er mal zwischendurch - am Ende klappte es.