Jamaika-Sondierungen Trittin widerspricht FDP bei Soli-Abbau

Der Grünen-Finanzexperte Jürgen Trittin hält einen vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlag in der kommenden Legislaturperiode für unwahrscheinlich. Trittin sagte im ZDF-"Morgenmagazin": "Ich bin sehr pessimistisch, was einen kompletten Abbau des Solis unter diesen Bedingungen angeht."

Wer einen ausgeglichenen Haushalt einhalten wolle, könne nicht gleichzeitig den Soli vollständig abbauen, so Trittin. Die vollständige Abschmelzung würde viermal 21 Milliarden Euro kosten, "das ist halt nicht drin".

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hatte zuvor nach der ersten Verhandlungsrunde der möglichen Jamaika-Partner zum Thema Finanzen erklärt, der Solidaritätszuschlag werde "in dieser Legislaturperiode komplett abgebaut".

Auf die Frage, ob Union, FDP und Grüne einen großen Streitpunkt ausgeräumt hätten, sagte Trittin: "Nein". Man habe zunächst einen Rahmen für weitere Gespräche abgesteckt. Es sei bemerkenswert, dass vor allem die, die "lautstark" die "schwarze Null" gefordert hätten, auch diejenigen mit den teuersten Forderungen seien.

In dem Sondierungspapier, das unter anderem FDP-Chef Christian Lindner bei Twitter veröffentlichte, heißt es lediglich vorsichtig, man wolle einen ausgeglichen Haushalt und "Entlastungsmaßnahmen" wie die Abschaffung des Soli sollten "in ihrem Verhältnis zueinander konkretisiert werden". Kubicki und Trittin versuchen also beide, das Verhandlungsergebnis in ihrem Sinne auszulegen.

Zwischenergebnis heute - das KÖNNTE eine finanzpolitische Trendwende werden. CL pic.twitter.com/ytUpUFCY3c — Christian Lindner (@c_lindner) 24. Oktober 2017

Unmittelbar nach der Verhandlungsrunde hatte Trittin gesagt, die Grünen sähen in der Verständigung mit Union und FDP kein Bekenntnis zur "schwarzen Null". "Das steht unter dem Vorbehalt, dass wir eine Finanzplanung bekommen, und dass das finanzierbar ist."

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt äußerte sich verhalten positiv. Es sei ein "harter Brocken" zum Einstieg gewesen. "Doch es hat sich etwas bewegt, sich auf gemeinsame Prinzipien für die weiteren Gespräche zu verständigen", sagte Göring-Eckardt den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Die Grüne bekräftigte, ihre Partei wolle vor allem Geringverdiener entlasten. Zudem müssten die energetische Gebäudesanierung und der Mietwohnungsbau gefördert werden.