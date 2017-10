Jamaika-Sondierung Man muss auch gönnen können

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Um neun Uhr am Montagmorgen wollen sie wieder zusammen in der Parlamentarischen Gesellschaft sitzen, gegenüber vom Reichstag. Allerdings könnten die Folgen von Sturm "Herwart" dafür sorgen, dass der eine oder andere Jamaika-Sondierer zum Wochenstart erst mal passen muss, weil die pünktliche Anreise nach Berlin nicht gelingt. Auch das also noch.

Die Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen wirken schon nach zehn Tagen kräftig durchgeschüttelt, am späten Donnerstagabend sah man so bedröppelte Gesichter wie zuletzt am Abend der Bundestagswahl in der SPD-Zentrale. Bei gleich zwei Themen hatten sich die potenziellen Partner da vertagen müssen - der Weg nach Jamaika erschien manchem plötzlich noch sehr viel weiter als die rund 8500 realen Kilometer bis zu der Karibikinsel.

Klima und Migration - klar, man kann es so sehen wie Grünen-Chef Cem Özdemir, der das Stocken der Gespräche gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" so kommentierte: "Es hat jetzt einmal ordentlich gekracht", sagte er, "aber das gehört doch dazu bei solchen Themen." Aber genauso ist ein anderer Schluss möglich. Nämlich der, dass eine Jamaikakoalition nicht zustande kommen wird, jedenfalls auf keiner tragbaren Basis für vier gemeinsame Jahre, wenn sich nicht alle Seiten auf eine blitzschnelle Lernkurve bewegen.

Ein Bündnis von vier so unterschiedlichen Parteien, von denen selbst die beiden Unionsschwestern so verkracht sind wie lange nicht, kann nur über Kompromisse gelingen - das war von Anfang an klar. Aber diese zahlreichen Kompromisse, die teilweise sehr bitter sein werden, muss man dann eben auch zulassen - mitsamt der Schmerzen für die eigene Seite.

SPIEGEL ONLINE

Damit Jamaika gelingt, müssen die einzelnen Parteien, wie der Kölner sagt, auch "jönne könne".

Das Wochenende haben, mit rühmlicher Ausnahme der CDU, Spitzenvertreter der drei anderen Parteien stattdessen dafür genutzt, nochmal kräftig gegenüber einem der anderen möglichen Partner auszuteilen.

Das klang dann so:

"Die FDP sollte aufhören, Spielchen zu spielen." (Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter in der "Welt")

"Wenn die Grünen sich bei den zukünftigen Gesprächen nicht bewegen, bleibt Jamaika ein Luftschloss." (FDP-Chef Christian Lindner in der "Bild am Sonntag")

"Die Grünen müssen endlich verstehen, dass es hier um unser ganzes Land geht und nicht um die Prenzlauer-Berg-Mentalität der Wohlstands-Grünen." (CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ebenfalls in der "BamS")

Wo das hinführen soll? Genau, nirgendwo. Möglicherweise ist das wenigstens den Verhandlungsführern der vier Parteien klar, die jedenfalls verabredeten sich für Sonntagabend zu einem Spitzentreffen. Geheimer Ort, geheimer Zeitpunkt. Thema für die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer, FDP-Anführer Christian Lindner (eventuell laut "BamS" noch in Begleitung, weil die Grünen ja auch zu zweit kommen) sowie eben von dieser Partei Katrin Göring-Eckardt und Özdemir: bei den vertagten Themen Klima und Migration vorankommen.

Dabei steht für die Grünen fest: Die bisherigen deutschen Klimaziele für 2020, 2030 und 2040 sowie das Pariser Klimaschutzabkommen sind sakrosankt, woran zuletzt vor allem die FDP Anstoß genommen hatte. Grünen-Sondierer Jürgen Trittin sagte dem SPIEGEL: "Es waren Regierungen mit CDU- und FDP-Beteiligung, die diese Verpflichtungen vollmundig eingegangen sind, aber jahrelang nicht erfüllt haben." Diese Ziele umzusetzen sei "Grundvoraussetzung für eine Koalition", so Trittin. "Der Klamauk zu den Klimazielen muss aufhören", sagt er, "das ist ein Stück aus dem Tollhaus." Mit den Grünen könne "es nicht weniger Klimaschutz geben als Schwarz, Gelb und Rot seit einem Jahrzehnt zugesagt haben".

Die CSU dagegen besteht auf ihrem mit der CDU ausgehandelten Kompromiss auf eine "Obergrenze light", was wiederum die Grünen kritisch sehen, vor allem mit Blick auf geplante Regelungen beim Familiennachzug. Die FDP wiederum will die schnellstmögliche Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Einige rote Linien scheinen festzustehen

Wahrscheinlich sind das jeweils rote Linien, die stehen müssen für Grüne, CSU und FDP, um am Ende einen Koalitionsvertrag zu unterschreiben. Also sollten sich die jeweils anderen Parteien an diesen Gedanken gewöhnen. Und vor allem damit anfangen, das eigene Lager öffentlich darauf vorzubereiten, wie der "Tagesspiegel" gerade in einem Leitartikel forderte.

Dem anderen etwas zu gönnen, war wohl noch nie so schwer für mögliche Koalitionspartner wie bei Jamaika - aber umso schneller müssen sich die Parteien daran machen. Zumal es der einen leichter fallen dürfte als der anderen.

In der FDP, unter Lindner ohnehin ideologisch entkernt, dürfte der Vorsitzende damit am wenigstens Probleme haben, weil seine Position so stark ist. Bei den Grünen dagegen gibt es kein klares Machtzentrum und nach wie vor zwei Flügel, da wird es für Göring-Eckardt und Özdemir schon schwieriger. In der CSU wiederum muss mit Seehofer nach dem verheerenden Ergebnis bei der Bundestagswahl ein Parteichef mit unklarer Perspektive bittere Jamaika-Pillen an die eigenen Leute verteilen. CDU-Chefin Merkel schließlich ist wegen des schwachen Ergebnisses vor einem Monat zwar angeschlagen, hat aber in ihrer zwölfjährigen Kanzlerschaft noch jede Wendung gegenüber der Partei durchgesetzt.

Am Montagmorgen geht es erst mal um Bildung, Forschung und Digitales, da dürfte es wenig Differenzen geben. Aber schon am Nachmittag werden die Bereiche Arbeit und Soziales aufgerufen - dann droht schon wieder Streit, wie bei vielen noch anstehenden Themen.

Ohne das Prinzip "Gönnen können" wird es da ganz schwer.

Zusammengefasst: Es geht weiter mit den Jamaika-Sondierungen - aber die Verhandlungen sind ins Stocken geraten. Einige rote Linien scheinen festzustehen, woran sich die jeweils anderen Parteien gewöhnen sollten.