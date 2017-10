Sondierungen Warum es bei Jamaika hakt

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Nur eine Woche hat es gedauert, bis von "Verweigerungshaltung" (FDP-Fraktionsmanager Marco Buschmann über die Grünen), "Unsinn" (Grünen-Faktionschef Anton Hofreiter über Vorwürfe der FDP) und einer notwendigen "Denkpause" übers Wochenende (CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer) die Rede ist.

Das Ende der Jamaika-Runde am Donnerstagabend - genau sieben Tage nach den ersten Gesprächen - dürfte für die Öffentlichkeit genauso ernüchternd sein wie für die vier Parteien selbst. Wer bislang sicher war, eine gemeinsame Koalition von CDU, CSU, FDP und Grünen würde schon irgendwie gelingen, der ist inzwischen geheilt. Stattdessen stellt sich nun eher die Frage, ob das überhaupt klappen kann mit einer gemeinsamen Koalition - ganz zu schweigen davon, wie diese vier Jahre halten soll.

Es hakt gewaltig zwischen den potenziellen Jamaika-Partnern. Beim Thema Klima wurde ein schon angekündigtes, gemeinsames Papier wieder zurückgezogen, weil die Grünen den zuvor bereits formulierten Mini-Konsens wegen Äußerungen aus der FDP gefährdet sahen. Stattdessen vertagte man sich, genau wie beim Thema Migration.

Dabei hatten die Gespräche am Donnerstagmorgen bereits mit einer Art Krisenrunde begonnen, nachdem sich am Vortag vor allem Vertreter von FDP und Grünen über zuvor ausgehandelte Eckpunkte beim Thema Haushalt und Finanzen öffentlich widersprochen hatten. Und dann gab es da noch ein vorgeschaltetes, separates Treffen der Spitzen von Union und FDP, das bei den Grünen für Irritationen sorgte.

Ja, der Weg nach Jamaika gilt weiterhin als alternativlos, weil keine andere Regierungsmehrheit politisch möglich erscheint, nachdem die SPD sich für den Gang in die Opposition entschieden hat. Aber der Weg wirkt inzwischen noch steiniger.

Und je mehr sich dieser Eindruck festsetzt, desto eher könnte der eine oder andere Jamaika-Partner auf die Idee kommen, dass die politischen Kosten für Neuwahlen am Ende gar nicht mehr so hoch ausfallen würden.

Warum aber knirscht es nach einer Woche Sondierungen so vernehmbar?

1. Inhaltliche Differenzen

Dass die vier Parteien in vielen Punkten inhaltlich weit auseinander liegen, war von Beginn an klar. Um zueinanderzufinden, wird jeder schmerzliche Kompromisse eingehen müssen. Deshalb hatte man ja überhaupt so viel Zeit eingeplant, um erstmal in Ruhe miteinander zu sondieren, bevor offiziell über ein Bündnis verhandelt würde. Nur: Bestimmte Positionen dürften für die einzelnen Parteien selbst in einer geborenen Kompromisskoalition wie Jamaika unverhandelbar sein.

Beispiel Klima: "Ohne Festlegung auf die Klimaschutzziele, die die Bundesrepublik Deutschland verbindlich gemacht hat, können wir nicht weitersprechen", sagt Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Tatsächlich sind das Ziele, die auch die abgewählte Große Koalition von CDU, CSU und SPD mitgetragen hat - drei Parteien, von denen keine "Klima first" in ihrem Programm stehen hat. Es ist ein Mini-Konsens - und eine rote Linie für die Öko-Partei. Sollte sie dahinter zurückfallen, wird ein Grünen-Parteitag, der den Übergang von Sondierungen in Koalitionsverhandlungen abnicken muss, niemals seine Zustimmung geben.

Beispiel Migration: Die CSU hat sich monatelang im Streit mit der CDU so für eine Obergrenze verkämpft, dass der unionsinterne Kompromiss auf eine "Obergrenze light" nicht verhandelbar sein wird. Das dürfte den Grünen inzwischen auch klar geworden sein.

Die beiden vertagten Themenkomplexe soll nun zunächst eine Spitzenrunde (CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer, FDP-Chef Christian Lindner sowie die Grünen-Verhandlungsführer Göring-Eckardt und Cem Özdemir) besprechen. Aber auch dort wird man feststellen: Manche rote Linie ist wirklich eine rote Line.

2. Profilierungsversuche und mangelndes Vertrauen

Ein Teil der Grünen wollte eine ganz andere Regierung - mit SPD oder SPD und Linke. Ein Teil der FDP lieber in die Opposition. Ein Teil der CDU - wohl auch die Kanzlerin - hätte gerne die SPD als Koalitionspartner behalten. Die CSU richtet alles danach aus, bei der bayerischen Landtagswahl im kommenden Jahr die absolute Mehrheit zu verteidigen.

Ist das die ideale Grundlage, um miteinander ins Geschäft zu kommen? Nein. Aber um bei den eigenen Leuten glaubwürdig zu bleiben, versucht nun auch noch jede der vier Parteien, schon in den Sondierungen so viel Profil wie möglich zu zeigen.

Mal wirft also ein Christdemokrat den Grünen vor, keine Ahnung von Wirtschaft zu haben, mal stichelt ein Liberaler gegen die Union, die Grünen beklagen eine "Schaun mer mal"-Mentalität der anderen und die CSU wiederum die grüne Verhandlungsführung. Öffentlich.

Ist das vertrauensbildend, um voran zu kommen? Nochmal nein. Dabei wäre gegenseitiges Vertrauen das, was die potenziellen Partner schnellstmöglich aufbauen sollten. Immerhin hat es diese Konstellation auf Bundesebene noch nie gegeben.

3. Führungsfragen

In einem Punkt geht die FDP als leuchtendes Beispiel voran. Bei den Liberalen ist sonnenklar, wer das Sagen hat: Parteichef Lindner, der die FDP aus der außerparlamentarischen Opposition zurück in den Bundestag geführt hat. Das macht die Verhandlungen insofern leichter, weil die anderen Parteien genau wissen, welche Äußerungen von Belang sind. Im Zweifel die von Lindner.

Bei den Grünen wird das für den Rest schon schwieriger. Selbst die Doppelspitze Göring-Eckardt/Özdemir versammelt nur einen Grünen-Teil hinter sich, weil beide zum Realo-Lager gehören. Wie wichtig ist also, was der Parteilinke Jürgen Trittin öffentlich oder intern erklärt? Oder Robert Habeck? Schwer einzuschätzen.

In der CDU wiederum ist die Position von Parteichefin Merkel lange nicht mehr so unangefochten, wie noch vor wenigen Jahren. Besonders schwer zu deuten ist allerdings die Rolle von CSU-Chef Seehofer. Der ist nach dem miserablen Ergebnis bei der Bundestagswahl schwer angeschlagen, sein wahrscheinlicher Kronprinz Markus Söder aber nicht einmal Teil der christsozialen Sondierungsgruppe.

Es muss sich also noch einiges zurechtrütteln. Am Montag wird ab 9 Uhr weiter verhandelt. Gleich drei umfangreiche Themenblöcke haben sich die Sondierer vorgenommen. Mal sehen, wie weit man diesmal kommt.

Zusammengefasst: Nach einer Woche sind die Jamaika-Sondierungen ins Stocken geraten. Union, FDP und Grüne werfen sich gegenseitig eine Blockadehaltung vor, Gespräche über Klimaschutz und Migration wurden vertagt. Es zeigt sich, dass es zwischen potenziellen Partnern noch keine ausreichende Vertrauensbasis gibt, um inhaltliche Differenzen zu überwinden.