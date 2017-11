Voraussichtlich letzte Jamaika-Runde "Wir müssen heute entscheiden"

Zumindest in einem Punkt sind sich CDU, CSU, FDP und Grüne einig. Dieser Sonntag soll die Entscheidung über Erfolg oder Misserfolg der Jamaika-Sondierungen bringen. "Wir müssen heute entscheiden", sagt CSU-Chef Horst Seehofer. Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder mahnt, die Zeit sei "reif für Entscheidungen". "Es ist an der Zeit, dass wir Entscheidungen treffen", sagt Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. "Ich gehe davon aus, dass sie heute fallen." Er gehe mit Zuversicht in den Tag.

Seit dem Mittag beraten die Unterhändler in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin. Die Gespräche begannen mit einiger Verzögerung, weil sich zuvor ein Spitzentreffen von CDU und CSU im Konrad-Adenauer-Haus länger hingezogen hatte. Deshalb gilt es inzwischen als unwahrscheinlich, dass die Verhandlungen bis 18 Uhr beendet werden, wie es FDP-Chef Christian Lindner gefordert hatte.

Nach wie vor liegen die Positionen der Parteien besonders in den Punkten Migration, Flüchtlingspolitik und Familiennachzug weit auseinander. Für Aufsehen hat vor der voraussichtlich letzten Verhandlungsrunde ein Kompromissangebot der Grünen in der Flüchtlingspolitik gesorgt. Demnach soll die von der Union geforderte Zahl von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr als "atmender Rahmen" gelten. Die Partei verwies darauf, dass diese Zahl seit der Wiedervereinigung nur in fünf Jahren überschritten worden sei. Das Angebot gelte aber nur, wenn sich auch die CSU bewege.

Harte Linie von Lindner

Im selben Atemzug machten die Grünen deutlich, dass sie den Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge weiterhin für "nicht verhandelbar" erachteten. "Wir werden nicht akzeptieren, dass Menschen, denen bereits ein niedrigerer Schutzstatus per Gesetz zugewiesen wurde, auch noch vom Familiennachzug ausgeschlossen werden. Das ist unmenschlich", sagte Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin der "Bild am Sonntag".

Trittin machte die FDP verantwortlich dafür, dass die Gespräche beim Thema Migration nicht vorankämen, weil die Liberalen auf der weiteren Aussetzung des Familiennachzugs bestehen: "Damit hat sie den Schulterschluss mit der CSU gesucht und so jede Bewegung für die Union schwer gemacht."

Auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtet unter Verweis auf Verhandlungskreise, dass FDP-Chef Christian Lindner in Momenten, in denen die CDU mit Kompromissvorschlägen CSU und Grüne einer Einigung nahe gebracht habe, plötzlich eine harte Linie eingeschlagen und bisherige Positionen der CSU übernommen habe.

CSU-Chef Seehofer wollte sich nicht zu dem Grünen-Angebot in der Flüchtlingsfrage äußern. "Wir verhandeln darüber nicht öffentlich", sagte er. Bei konkreter Betrachtung sähe manches oft "erheblich anders aus", vor allem bei den Grünen, fügte er hinzu. "Es gibt keinen Kompromissvorschlag, es gibt mindestens fünf", sagt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zum Thema Migration.

Bei der Zuwanderung wolle man "Humanität und Ordnung mit einer Begrenzung der Zuwanderung", sagte Seehofer und nahm damit in Teilen eine Formulierung der Grünen auf. Diese sprechen in der Migrationspolitik stets von dem Zweiklang aus Humanität und Ordnung.

Allein die Fülle der zu beantwortenden Punkte mache die Verhandlungen schwierig, sagte Seehofer. Man müsse aber vor die jeweiligen Parteien treten mit einer Empfehlung, ob man eine Jamaikakoalition eingehen wolle oder nicht. Dazu seien klare Grundlagen für die kommenden vier Jahre nötig. "Es hat ja keinen Sinn, wenn wir mit Unklarheiten vor unsere Parteien treten." Es handele sich angesichts der Tiefe der Gespräche um "Sondierungen de luxe".