Jamaika-Gespräche Laschet gegen festes Datum für Kohleausstieg

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet rechnet damit, bei den Sondierungen für eine Jamaikakoalition in Berlin trotz großer Konflikte bei Umwelt und Energie zu einer Einigung zu kommen. "Ich bin nach den letzten Tagen zuversichtlich, dass es gelingen kann, zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen", sagte der CDU-Politiker in Düsseldorf. Die anfängliche Skepsis sei geringer geworden.

Der Ministerpräsident sprach sich allerdings gegen ein festes Datum für den Ausstieg aus der Kohleverstromung aus. Er wolle am "überambitionierten Ziel" Deutschlands festhalten, bis 2020 die klimaschädlichen CO2-Emissionen um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu verringern, sagte Laschet. Die Braunkohle sei eine Brückentechnologie.

CDU, CSU, FDP und Grüne wollen am 16. November die Sondierungsgespräche abschließen. Am Dienstag hatten sich die Parteien darauf verständigt, offene Fragen zunächst nur in kleinen Gruppen zu besprechen. Laut Laschet geht es nun darum, das Kunststück zu vollbringen, ein "eigenes Profil" zu bewahren und zugleich "die in der Politik notwendige Kompromissfähigkeit" zu zeigen.

FDP-Chef Christian Lindner hatte zuvor Abstriche bei den Forderungen seiner Partei für eine große Steuerreform angekündigt - nachdem die Grünen Kompromissbereitschaft bei den Streitpunkten Klima und Energie gezeigt hatten.

Die Bezahlbarkeit von Strom und die Versorgungssicherheit müssten für das Industrieland NRW oberste Priorität haben, sagte nun aber Laschet, der bei den Jamaika-Sondierungen für die CDU zu den Themen Energie, Klima, Umwelt und Verkehr verhandelt. "Was mit uns nicht zu machen ist, sind Ausstiegsszenarien mit Importen von Atom- und Kohlestrom aus anderen Ländern", sagte er.

Vor Laschet hatte bereits FDP-Generalsekretärin Nicola Beer von einer "sehr produktiven Phase" in den Sondierungsgesprächen gesprochen - und erneuerte die liberale Forderung nach einer Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Die Chancen für einen Erfolg der Gespräche bezifferte sie nach wie vor auf 50 zu 50.