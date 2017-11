Gespräche unterbrochen Jamaika-Sondierungen auf Freitagmittag vertagt

Am frühen Freitagmorgen war dann doch erst mal Schluss: Die Unterhändler der Jamaika-Parteien CDU, CSU, FDP und Grünen haben ihre Sondierungen vertagt, am Freitagmittag um 12 Uhr soll es weitergehen. Das erfuhr der SPIEGEL aus Verhandlungskreisen.

Eigentlich hätte die Nacht von Donnerstag auf Freitag die letzte mit Sondierungsgesprächen werden sollen. Am Freitag, so der ursprüngliche Plan, sollte ein Ergebnis vorliegen. "Wir gehen in die Verlängerung", sagte nun Grünen-Chef Cem Özdemir. Von FDP-Chef Christian Lindner hieß es, man dürfe ein "historisches Projekt" - wie es eine Jamaikakoalition sein könnte - nicht an ein paar Stunden scheitern lassen. "Wir sind heute ganz viele Schritte weitergekommen." Allerdings gebe es noch unterschiedliche Auffassungen besonders in der Migrations- und Finanzpolitik.

Am späten Donnerstagabend waren die Sondierungen über ein mögliches Bündnis ins Stocken geraten: wegen massiver Differenzen beim Klimaschutz, dem Familiennachzug von Flüchtlingen, beim Abbau des Solidaritätszuschlags und letztlich wieder bei den Finanzen.

Daraufhin bemühten sich die Verhandlungsführer in Einzelgesprächen wieder Bewegung in die Gespräche zu bringen: So habe CSU-Chef Horst Seehofer nicht nur mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem hessischen CDU-Regierungschef Volker Bouffier gesprochen, sondern auch mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), hieß es.

Die Verhandlungsgruppen waren mit einem 61 Seiten starken Entwurf-Papier in die Gespräche gegangen. In der Präambel des Papiers heißt es: "Uns eint die Verantwortung für die Menschen und die Zukunft unseres Landes." Das Wahlergebnis habe die vier Parteien vor die Aufgabe gestellt, eine handlungsfähige und erfolgreiche Bundesregierung zu bilden. "Wir wollen aus unterschiedlichen Auffassungen neue und überzeugende Antworten gewinnen."

