Jamaika-Sondierungen Bauernkrieg

Es war eine symbolische Revolution. Als die Grüne Renate Künast Agrarministerin wurde, nannte sie ihr Ressort kurzerhand um. Fortan trug es den Namen "Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft".

Verbraucherschutz vor Landwirtschaft. Das war neu. Und provozierte die Konservativen.

Die Reihenfolge war keine neckische Spielerei, sondern ein politisches Bekenntnis. Eines der Ur-Themen ihrer Partei - eine ökologische Landwirtschaft im Dienste der Verbraucher - war in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Debatten gerückt. Bio herstellen und Bio essen , das war 2001 nach dem Skandal um die Rinderseuche BSE kein Nischenthema mehr für Müslifans.

Künast ist schon lange keine Ministerin mehr, aber der Kampf um die sogenannte Agrarwende hält bis heute an. Traditionelle Landwirtschaft gegen Ökobauern - ein Thema, das auch bei den Sondierungen der potenziellen Jamaika-Koalitionäre an diesem Mittwoch eine zentrale Rolle spielte. Intern ging es dabei kontrovers zu, wie die Agentur dpa berichtete. Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck, Verhandlungsführer der Grünen beim Thema Landwirtschaft, plädierte dafür, zunächst keine gemeinsamen Agrarleitlinien zu Papier zu bringen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer warf daraufhin Habeck einen destruktiven Kurs vor - dieser habe schon vergangene Woche ein Papier zu Klima und Energie verhindert, nun solle er sich wenigstens bei der Landwirtschaft anstrengen.

Bereits vor der Zusammenkunft traten die Differenzen offen zutage: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte eine Agrarwende, die Probleme "vom Insektensterben über die Vergiftung von Böden und Grundwasser bis zum millionenfachen Tierleid" angehen soll. Der bisherige CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt konterte, die Union wolle auch und gerade konventionelle Landwirtschaft, die nachhaltig sein müsse.

DPA CSU-Minister Schmidt

Kaum ein Thema ist ideologisch so aufgeladen. Obwohl Ernährungsfragen eine Mehrheit der Deutschen interessiert, war das Agrarministerium in den vergangenen Jahren medial wenig präsent - was nicht zuletzt am Amtsinhaber Christian Schmidt lag.

Eigentlich ein gelernter Außen- und Sicherheitspolitiker, kam der CSU-Politiker im Jahr 2014 ins neue Amt. Die Wahl fiel auf den Juristen, weil CSU-Chef Horst Seehofer innerparteiliche Proporzgründe beachten musste: Ein Franke sollte es sein. Schmidt ist Oberfranke.

Union will Agrarministerium behalten

Kann der politisch blasse Christsoziale auch in einer künftigen Koalition Agrarminister bleiben? Offen. Klar ist nur, dass viele in CDU und CSU das Ministerium unbedingt halten wollen: Kaum ein anderes Thema sei zuletzt so leidenschaftlich intern diskutiert worden, heißt es aus den Reihen der Union. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Begrifflichkeit der "Heimat" in Zeiten der Globalisierung eine Renaissance erfährt. So scheint die Ankopplung eines Heimatressorts, das es bereits in Bayern und Nordrhein-Westfalen gibt, ans Agrarministerium denkbar.

Mit dem Beginn der Kanzlerschaft Angela Merkels im Jahr 2005 führte stets die CSU das Haus. Der damalige Minister Horst Seehofer machte Künasts Namensrevolution prompt rückgängig und verbannte den Verbraucherschutz wieder ans Ende des Ministeriumstitels. Im Jahr 2013 ging dieser Bestandteil sogar ans SPD-geführte Justizministerium über.

DPA Verbraucherministerin Künast auf der Berliner Agrarmesse im Jahr 2004

Der Kampf ums Agrarressort mutet auf den ersten Blick ungewöhnlich an: Denn in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei sind nur noch 1,5 Prozent aller Erwerbstätigen hierzulande beschäftigt, rund 640.000 Menschen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es noch 38 Prozent.

Sorge vor der AfD

Doch der Blick auf bäuerliche Betriebe allein sagt wenig aus über die Bedeutung, die die Agrarwirtschaft nach wie vor hat. Im "Agribusiness", wie es beim Bauernverband heißt - also mit Zulieferer- und Verarbeitungsbetrieben der Ernährungsindustrie - seien insgesamt 4,6 Millionen Menschen beschäftigt. Und der "Produktionswert" der Agrarbranche liege mit 52 Milliarden Euro über dem der pharmazeutischen Industrie mit 46 Milliarden Euro, beteuert der Lobbyverband.

Dass sie in CDU und CSU im Falle von Jamaika-Koalitionsverhandlungen das Agrarressort nicht hergeben mögen, ist auch den Wahlerfolgen der Rechtspopulisten geschuldet. Im ländlichen Raum, so ist aus der Union zu hören, würden Bauern, die traditionelle Landwirtschaft betrieben, ihren Abgeordneten mit AfD-Wahl drohen, sollten die Grünen das Ministerium bekommen. Sie befürchteten die Bevorzugung der Ökobauern.

Tatsächlich ist der Anteil der Biolandwirtschaft an der Gesamtfläche zwar gestiegen - von 3,2 Prozent um die Jahrtausendwende auf jetzt 7,5 Prozent. Zu wenig, meinen allerdings die Grünen. Der Zuwachs sei mehr den veränderten Verbraucherwünschen geschuldet als der Regierung, meinte vor der Bundestagswahl Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Und in ihrem Wahlprogramm erklärten die Grünen, man wolle gemeinsam mit Bauern und Verbrauchern "den Ausstieg aus der industriellen Billig- und Massentierhaltung" einleiten. Im Wahlkampf hatte Göring-Eckardt sogar für ein "Superministerium für Verbraucherschutz und Umweltschutz" geworben, das "auch für Umwelt- und Klimaschutz, Landwirtschaft, Energie und Digitalisierung" zuständig sein solle.

Alarmieren müssen die Union zudem die Daten der Meinungsforscher von infratest dimap aus der Niedersachsen-Wahl im Oktober. Obwohl die Grünen dort insgesamt verloren, konnten sie mit ihrem Agrarminister punkten: 38 Prozent der Wähler schrieben den Grünen Kompetenzen in der Landwirtschaftspolitik zu.

Die CDU hingegen, lange Zeit Platzhalter im ländlich geprägten Niedersachsen, kam bei dieser Kompetenzfrage nur noch auf 31 Prozent.

Zusammengefasst: Die potenziellen Jamaika-Koalitionäre haben am Mittwoch unter anderem über die Agrarpolitik gesprochen. Vor allem Grüne und CDU/CSU liegen bei der Frage, wie stark die ökologische Landwirtschaft künftig ausgebaut werden soll, auseinander. Die Union setzt zudem darauf, das Landwirtschaftsministerium weiter zu behalten - auch aus Sorge um traditionell wirtschaftende Landwirte, einer bisherigen Kernklientel von CDU, vor allem aber der CSU, die seit 2005 die Agrarminister stellt.