FDP-Ärger über Grüne "Kein Anlass für Theaterdonner"

Eine erste, wichtige Hürde schien genommen. Stundenlang hatten Union, FDP und Grüne am Dienstagabend verhandelt, dann wurde ein Papier veröffentlicht: "Sondierungsstand Finanzen, Haushalt, Steuern" stand darüber - eine Grundsatzeinigung auf einem schwierigen Feld.

Inzwischen aber zeigt sich: Von einer gemeinsamen Linie sind die potentiellen Partner der Jamaikakoalition noch weit entfernt. "Wir haben keine Verabredung in der Sache getroffen", betonte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Mittwoch.

Wie sehr es vor allem zwischen Grünen und FDP knirscht, zeigen die unterschiedlichen Interpretationen zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Diese hatte Grünen-Politiker Jürgen Trittin nach der jüngsten Runde infrage gestellt - worüber sich nun wiederum FDP-Chef Christian Lindner irritiert zeigt.

"Herr Trittin weiß, wie bedeutsam die Abschaffung dieser Sondersteuer ist", sagte Lindner dem SPIEGEL. "Wir sind überrascht von der Kommunikationsstrategie der Grünen, die hinter verschlossenen Türen sehr viel beweglicher sind als öffentlich."

Klar sei, dass es bislang keine Einigung gegeben habe, sondern nur eine Themenauflistung, die wieder aufgegriffen werde. "Wir hätten auch manches zu präzisieren gehabt, sahen aber keinen Anlass für Theaterdonner", sagte Lindner.

Der Grünen-Finanzexperte Trittin, der an den nächtlichen Gesprächen teilgenommen hatte, hält den von der FDP ins Auge gefassten vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags in der kommenden Legislaturperiode für unwahrscheinlich. "Ich bin sehr pessimistisch, was einen kompletten Abbau des Solis unter diesen Bedingungen angeht", hatte Trittin am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin" gesagt.

Wer einen ausgeglichenen Haushalt einhalten wolle, könne nicht gleichzeitig den Soli vollständig abbauen, so Trittin. Die vollständige Abschmelzung würde viermal 21 Milliarden Euro kosten, "das ist halt nicht drin".

Lindner entgegnete auf die Frage, wonach Trittin den vollständigen Wegfall in Frage stelle: "Das darf er. Wir stellen ja auch viele Pläne der Grünen in Frage." Diese Sonderabgabe werde bis 2019 zur Finanzierung des Solidarpakts II erhoben, alle Parteien hätten zugesagt, dass er dann wegfalle. Die FDP fühle sich daran gebunden. "Vorstellungen der Union oder von Teilen der Grünen, den Soli noch bis weit ins nächste Jahrzehnt weiterzuführen, können wir nicht akzeptieren", betonte der FDP-Chef gegenüber dem SPIEGEL.

In dem Sondierungspapier vom Dienstagabend, das unter anderem Lindner via Twitter verbreitet hatte, heißt es vorsichtig, man wolle einen ausgeglichen Haushalt. "Entlastungsmaßnahmen" wie die Abschaffung des Soli sollten "in ihrem Verhältnis zueinander konkretisiert werden".

Zwischenergebnis heute - das KÖNNTE eine finanzpolitische Trendwende werden. CL pic.twitter.com/ytUpUFCY3c — Christian Lindner (@c_lindner) 24. Oktober 2017

Aus den Reihen der Grünen gab es mit Blick auf das finanzpolitische Sondierungsergebnis auch Kritik an der eigenen Partei. "Das Sondierungspapier hat eine große Lücke beim Thema Geldwäsche und Steuervermeidung", sagte der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold dem SPIEGEL.

Es fehle "die grüne Handschrift in der Finanzpolitik, wenn es keine starken Maßnahmen gegen die Geldwäsche in Deutschland und das internationale Steuerdumping von Großunternehmen gibt", monierte der Attac-Mitgründer. Die Grünen dürften nicht akzeptieren, "dass sich große Unternehmen weiterhin zulasten des Mittelstands um ihren fairen Steuerbeitrag drücken. Das müssen wir in den Verhandlungen stark machen", so Giegold.

Der EU-Abgeordnete, der über eine Kandidatur für den Posten des Parteichefs nachdenkt, sagte weiter: "Die angedachten Steuersenkungen würden die Unterschiede zwischen Ärmeren und Reichen weiter verschärfen."Die zwischen FDP und Grünen umstrittene Abschaffung des Solidaritätszuschlags sei "ein Geschenk für Spitzenverdiener, aber Geringverdiener gucken in die Röhre".

"Alleine die reichsten ein Prozent der Bevölkerung würden mit 4,9 Milliarden Euro profitieren, wenn der Soli abgeschafft würde", kritisierte Giegold. Das Fazit des Parteilinken: "Wir brauchen steuerliche Maßnahmen, die die Ungleichheit in Deutschland verringern, nicht vergrößern."