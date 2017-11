Nach rund vier Wochen Liberale brechen Jamaika-Verhandlungen ab

Die Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen über ein mögliches Jamaika-Bündnis sind gescheitert. Das teilte FDP-Parteichef Christian Lindner kurz vor Mitternacht in Berlin mit. Seine Partei ziehe sich aus den Gesprächen zurück: Es sei nicht gelungen, eine Vertrauensbasis oder eine gemeinsame Idee für die Modernisierung des Landes zu finden.

"Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren", sagte Lindner. "Nach Wochen liegt heute Papier mit zahllosen Widersprüchen, offenen Fragen und Zielkonflikten vor." Wo es Übereinkünfte gebe, seien diese mit viel Geld der Bürger oder Formelkompromissen erkauft worden.

Die Unterschiede zwischen CDU, CSU und FDP wären laut Lindner überbrückbar gewesen. Hier sei neue politische Nähe gewachsen. Im Verlaufe des Sonntags seien aber Rückschritte gemacht worden, weil erzielte Kompromisslinien infrage gestellt worden seien. "Wir werfen niemanden vor, dass er für seine Prinzipien einsteht. Wir tun es aber auch."

"Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren" - FDP-Chef Lindner verkündet Abbruch der Sondierungsgespräche mit CDU, CSU und Grünen pic.twitter.com/7U0p7gNL0W — tagesschau (@tagesschau) 19. November 2017

Die Grünen kritisierten den Abbruch der Sondierungen. Reinhard Bütikofer schrieb via Twitter über Lindner: "Er wählt seine Art von populistischer Agitation statt staatspolitischer Verantwortung." Karl Lauterbach von der SPD nannte Lindner bei Twitter einen "Showman" und warf ihm "krasse Arroganz" vor.

FDP wollte eigentlich schon heute morgen abbrechen, suchte dafür Schulterschluss mit Union. Als die nicht mitmachte, sah FDP sich zunächst zum Weiterreden gezwungen. Jetzt ging sie doch. #Jamaika — Reinhard Bütikofer (@bueti) 19. November 2017

Seit Sonntagmittag hatten die Unterhändler in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin erneut verhandelt, ein Ergebnis hätte eigentlich um 18 Uhr verkündet werden sollen. Doch es gab nach wie vor große Differenzen, besonders in den Punkten Migration, Flüchtlingspolitik und Familiennachzug.

Die SPD hatte nach der Wahl im September erklärt, für eine Große Koalition nicht zur Verfügung zu stehen. Bleiben die Sozialdemokraten bei dieser Aussage, gibt es nun noch zwei Möglichkeiten: eine Minderheitsregierung der Union oder Neuwahlen.