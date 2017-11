Stockende Koalitionssondierungen "Es zieht gerade ein Hurrikan auf über Jamaika"

Es bleiben nur noch wenige Stunden bis zur entscheidenden Sondierungsrunde. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wollen die möglichen Jamaika-Partner eigentlich eine Einigung erzielen: Doch noch sind die Gräben groß. Das zeigte sich erneut Mittwochnacht: Ob Kohleausstieg, Familiennachzug, Flüchtlinge, Klima oder Finanzpolitik. So richtig ging es nicht voran - Union, FDP, Grüne machen sich gegenseitig Vorwürfe.

"Ich würde sagen, es zieht gerade ein Hurrikan auf über Jamaika", sagte FDP-sagte Vize Wolfgang Kubicki nach Abschluss der Beratungen am späten Mittwochabend. Auf die Frage, ob die Sondierungen in der Schlussrunde erfolgreich sein werden, sagte er: "Die Frage kann ich nicht beantworten."

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter konterte direkt die FDP-Kritik : "Der Hurrikan kommt halt daher, dass sich beim Klima so wenig tut."

Mehr als drei Wochen nach Beginn der Sondierungen ist auch ein Scheitern der Verhandlungen ist nicht völlig ausgeschlossen. Vor allem CSU und Grüne werfen sich gegenseitig in zum Teil bissiger Form vor, nicht genügend kompromissbereit zu sein.

So zeigte sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei den Sondierungen über das Verhalten der CSU gegenüber seiner Partei empört. Mit den "pauschalen Angriffen" von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt müsse jetzt endlich Schluss sein, sagte Kretschmann in Berlin und zeigte sich "nicht optimistisch".

Schwierig sind die Verhandlungen auch, weil die Wünsche der vier potenziellen Partner deutlich mehr kosten, als Geld in der Kasse ist. Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen inzwischen von einem Finanzspielraum für die kommenden vier Jahre von 35 bis 40 Milliarden Euro aus. Wie Grünen-Politiker Jürgen Trittin am Mittwochabend in Berlin nach den Beratungen zu den Finanzen sagte, habe der geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier (CDU) wie erwartet "noch ein paar Milliarden gefunden".

Je nach Berechnung - etwa durch Einbeziehung von Umschichtungen im mittelfristigen Finanzplan oder durch Privatisierungen - könnten auch bis zu 45 Milliarden Euro möglich werden.

Zwischen Skepsis und Optimismus

Bei der entscheidenden Sondierungsrunde steht den Parteien jedenfalls noch viel Arbeit bevor: "Da muss morgen schon ein ziemlicher Sprung nach vorne kommen", sagte CSU-Generalsekretär Scheuer.

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn mahnte in der "Passauer Neuen Presse" zur Kompromissbereitschaft und zeigte sich optimistisch: "Es wird keine Koalition um jeden Preis geben. Alle Partner müssen sich mit ihren Themen und Inhalten wiederfinden. Ich bin optimistisch, dass das gehen kann."

Die Liste der Themen, bei denen es hakt, ist lang: Besonders beim Flüchtlingsnachzug haben die Jamaika-Sondierer noch große Differenzen.

Das gilt aber auch für Aspekte bei den Themen Finanzen, Klima und Kohle, sowie Vorratsdaten (eine Übersicht dazu lesen Sie hier).