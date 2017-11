Verlängerung der Jamaika-Sondierungen Die Nervenprobe

Es gibt praktische Probleme, die lösbar erscheinen: Wenn beispielsweise FDP-Vize Wolfgang Kubicki darüber klagt, dass ihm durch die Verlängerung der Jamaika-Sondierungen die Oberhemden ausgehen. Nein, seine Frau wird ihm aus Kiel keine Hemden hinterherbringen, wie sie ausrichten ließ - aber Kubicki dürfte in der Lage sein, sich in einem Berliner Geschäft Nachschub fürs Wochenende zu besorgen.

Oder Grünen-Chefverhandlerin Katrin Göring-Eckardt, die vor dem ersten Zusammenkommen am neuen Sondierungsort in der CDU-Parteizentrale darüber räsonierte, ob es dort gutes Essen geben werde: Ja, gibt es.

Aber dass nach mehr als vier Wochen Sondierung die Nerven der Beteiligten bei CDU, CSU, FDP und Grünen immer mehr auf die Probe gestellt werden, dafür gibt es keine einfache Lösung. Außer natürlich, man würde die Sache endlich hinbekommen - oder ohne eine Einigung auseinandergehen.

Wenn man sich umhört bei den möglichen Jamaika-Partnern, scheint der Wille, sich auf die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu einigen, allerdings nach wie vor in jeder der vier Parteien da zu sein. Nur: Die Differenzen werden offenbar nicht geringer - größer wird derweil die Gereiztheit auf allen Seiten.

Mehr als 15 Stunden saß man zuletzt von Donnerstagnachmittag bis zum frühen Freitagmorgen zusammen, in verschiedensten Formaten und Runden - um dann festzustellen, dass es nicht reicht. Also hat man sich vertagt, nun soll bis Sonntag weiterverhandelt werden.

Das zehrt. Immer wieder ging es bei den Sondierungen zuletzt bis weit in die Nacht, dazu kommen ständige parteiinterne Runden, auch an den Wochenenden. Die meisten der Sondierer haben Familien, manche kleine Kinder - von denen bekommen sie im Moment wenig mit. Dafür umso mehr von den eigenen Verhandlern und denen der anderen Parteien. Immer die gleichen Gesichter.

In der vermeintlich letzten Nacht jedenfalls lagen die Nerven bei manchem bereits blank: Nachdem aus Kreisen der Grünen mehrfach betont worden war, wie kopflos die CSU agiere - Parteichef Horst Seehofer ist nach dem miserablen Ergebnis bei der Bundestagswahl schwer angeschlagen -, erschien dessen Generalsekretär Andreas Scheuer vor Journalisten, wies die Darstellung scharf zurück und echauffierte sich über deren Verbreitung. Man habe Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, den Scheuer als Quelle identifizierte, zu verstehen gegeben, dass er so was nur einmal mache.

Im US-Sport würde man so etwas "trash talk" nennen. Hier findet er allerdings zwischen zwei Parteien statt, die demnächst eine gemeinsame Regierung bilden wollen. Aber auch zwischen CDU und CSU wächst die Reibung: Mancher Christdemokrat kann nicht verstehen, warum die bayerische Schwesterpartei auch nach vierwöchigen Verhandlungen so dogmatisch auftritt. Bei den Grünen wiederum scheinen innerparteiliche Differenzen zunehmend die Sondierungen zu erschweren. Allerdings, am Freitagabend sendet dann CSU-Unterhändler Alexander Dobrindt - in den vergangenen Tagen ein harter Taktgeber - überraschend versöhnliche Signale: "Das Verständnis für die jeweils gegenteilige Position, das wächst ja in diesen Gesprächen". Das Ziel sei es nun, "die Knoten, die da jetzt eingeknüpft sind, aufzukriegen", so der CSU-Landesgruppenchef und Noch-Verkehrsminister.

Die Sondierungsgespräche sind mitunter auch ein taktisches Spiel, das über die Medien ausgetragen wird: Beteiligte streuen angebliche Kompromisse - die sich bei Nachfragen auf der anderen Seite in Luft auflösen. Beispiel Kohleausstieg: Merkel signalisierte den Grünen offenbar, auf rund sieben Gigawatt Leistung zu verzichten, was der Abschaltung von rund 14 größeren Kraftwerksblöcken entspräche. Doch da macht - zumindest Stand Freitag - die FDP nicht mit. Ihr Kompromissvorschlag liegt bei maximal fünf Gigawatt, wie es auch schon zuvor Union und Liberale in der entsprechenden Arbeitsgruppe vorgeschlagen hatten.

Auch beim Wegfall des Solidaritätszuschlags gab es lockende Vorstöße - an die Adresse der FDP. Die Liberalen beharren darauf, bis zum Ende der Legislaturperiode den Soli abzuschaffen, womit dem Bundeshaushalt 20 Milliarden an Einnahmen entgehen. Zu viel, wie Union und Grüne meinen: Angebote von acht bis 14 Milliarden machten die Runde, sind aber der FDP zu wenig. Sie verweist auf den Umstand, dass die Union im Wahlkampf bereits eine Steuerentlastung von 15 Milliarden versprochen hat.

Das große, hochemotionale Thema aber bleibt die Flüchtlingspolitik. Die Forderung von CDU und CSU nach einer jährlichen Obergrenze von 200.000 kollidiert mit dem Wunsch der Grünen nach einem unbegrenzten Familiennachzug für Flüchtlinge mit einem geringeren Schutzstatus. Vor allem CSU und Grüne zeigten bislang keine Bewegung, so Beobachter. Von "gesinnungsethischen Grabenkämpfen" ist die Rede, die manchen sogar an frühere Religionskriege erinnerten: "Mein guter Glaube, Dein schlechter Glaube". Solche "verbalen Selbstbindungen", heißt es, machten manchen am Tisch "nahezu verhandlungsunfähig".

Die Union drückt nun aufs Tempo: Spätestens am Sonntag müsse die Sache entschieden sein, heißt es übereinstimmend von den Spitzen aus CDU und CSU.

Wenn die Nerven halten.