Gespräche über Schwarz-Gelb-Grün Nachspielzeit für die Jamaika-Sondierer

Immerhin eine Partei hat sich festgelegt. Eine Regierungsbeteiligung komme für die Sozialdemokratie weiterhin nicht infrage, beteuerte Martin Schulz im Anschluss an eine SPD-Regionalkonferenz in Nürnberg: "Der Wähler hat die Große Koalition abgewählt."

Neu ist diese Entscheidung des gescheiterten Kanzlerkandidaten nicht, aber sie könnte noch wichtig werden - dann nämlich, wenn die Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition in Berlin scheitern sollten. Eine Entscheidung darüber sollte laut früheren Ankündigungen am Abend fallen, die FDP hatte betont, dass man bis 18 Uhr zu einem Ergebnis kommen wolle. Doch soweit sind die Verhandlungsführer noch nicht.

Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU, FDP und Grünen wollen nun erneut zusammenkommen, um über Kompromisslinien zu beraten. Zuvor hatten die jeweiligen Seiten getrennt und in kleineren Runden Gespräche geführt.

Zumindest verhaltenen Optimismus zeigten zuletzt einige Unterhändler der Union. "Wir müssen heute entscheiden", sagte CSU-Chef Horst Seehofer - und Unionsfraktionschef Volker Kauder mahnte, die Zeit sei "reif für Entscheidungen". Zuversicht signalisierte auch Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner: "Es ist an der Zeit, dass wir Entscheidungen treffen", sagte er. "Ich gehe davon aus, dass sie heute fallen."

Aber wäre es auch eine Entscheidung für Jamaika? Der Grünen-Parteilinke Jürgen Trittin hatte in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" vom Erreichen der Schmerzgrenze gesprochen. Für die Grünen sei der Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge nicht verhandelbar: "Das ist unmenschlich."

Das Interview kam bei vielen Beteiligten in der Landesvertretung Baden-Württembergs in Berlin nicht gut an. Aus Union und FDP hieß es, es herrsche dicke Luft in den Verhandlungen. "Der schießt das ab", sagte ein FDP-Verhandler der Nachrichtenagentur Reuters. "So kann man nicht arbeiten." Überhaupt sei es schwierig mit den Grünen. Auch in der Union gibt es Verärgerung über Trittin.

Am Nachmittag setzten sich die Verhandlungsführer mit ihren Parteispitzen zusammen, um die Verhandlungen aus der Blockade zu befreien - mit unabsehbarem Erfolg: Die Verhandlungen stünden spitz auf Knopf, hieß es aus Verhandlungskreisen. Die Lage sei sehr ernst. Wenn es nach der laufenden Chefrunde keine Bewegung in zentralen Themen gebe, werde man am Sonntag nicht weiterverhandeln müssen.

DPA Unterhändler Thomas Strobl, Robert Habeck, Winfried Kretschmann

Vor allem bei den Themenfeldern Migration und Klimaschutz ist in den strittigsten Punkten offenbar nach wie vor keine Einigung in Sicht - dabei gab es trotz aller Schwierigkeiten auch kleinere Erfolgsmeldungen: Aus Verhandlungskreisen der Grünen war zu hören, dass die Unterhändler sich beim Thema Finanzen "so gut wie geeinigt haben".

Zudem hatten sich die Grünen in der äußerst umstrittenen Frage einer Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen auf die Union zubewegt. Die von CDU und CSU geforderte Zahl von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr solle als "atmender Rahmen" gelten, lautete ein Kompromissangebot. Die Partei verwies darauf, dass diese Zahl seit der Wiedervereinigung nur in fünf Jahren überschritten worden sei. Das Angebot gelte aber nur, wenn sich auch die CSU bewege.

Aber wie wahrscheinlich ist das? CSU-Chef Horst Seehofer wollte sich nicht zu dem Grünen-Angebot äußern. "Wir verhandeln darüber nicht öffentlich", sagte er. Bei konkreter Betrachtung sähe manches oft "erheblich anders aus", vor allem bei den Grünen, fügte er hinzu. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte zum Thema Migration: "Es gibt keinen Kompromissvorschlag, es gibt mindestens fünf."

Seehofer sendete aber auch Signale, die sich als Annäherung interpretieren ließen. Bei der Zuwanderung wolle man "Humanität und Ordnung mit einer Begrenzung der Zuwanderung", sagte der CSU-Chef und nahm damit in Teilen eine Formulierung der Grünen auf. Diese sprechen in der Migrationspolitik stets von einem Zweiklang aus Humanität und Ordnung.

Allein die Fülle der zu beantwortenden Punkte mache die Verhandlungen schwierig, sagte Seehofer. Um mit einer Empfehlung vor die eigene Partei treten zu können, ob man eine Jamaikakoalition eingehen wolle, seien klare Grundlagen für die kommenden vier Jahre nötig: "Es hat ja keinen Sinn, wenn wir mit Unklarheiten vor unsere Parteien treten", sagte Seehofer. Es handele sich angesichts der Tiefe der Gespräche um "Sondierungen de luxe".