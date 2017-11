Jamaika und Merkel Die Unsichtbare

Doch, doch: Angela Merkel ist noch da. Jüngst sah man die CDU-Vorsitzende, wie sie ein Fenster des Sitzungssaals in der Parlamentarischen Gesellschaft öffnete.

Frische Luft ist immer gut, wird sich die Kanzlerin gedacht haben. Gerade dann, wenn es mal wieder gekracht hat. Und das hat es in den vergangenen Tagen öfters, vor allem zwischen den kleineren Partnern am Tisch: zwischen FDP, Grünen und CSU.

Dass diese Sondierungen ein mühsames Geschäft sein würden, war allen Beteiligten vorher klar. Zu weit liegen die Positionen auf vielen Feldern auseinander - von der Agrarpolitik über den Kohleausstieg bis zum Dauerbrenner, der Flüchtlingspolitik.

Die Stimmung ist gereizt. Wenn das die Tonlage für die kommenden vier Jahre bleiben sollte, dann können wir uns auf manches gefasst machen. Dann wird dieses Experiment rasch und heftig scheitern. Merkel hält sich aus dem Wettbewerb gegenseitiger Attacken bislang heraus.

Dabei sollte sie eingreifen. Wenn Jamaika funktionieren soll, dann muss Angela Merkel diese (werdende) Koalition führen. Ohne Führung geht es nicht.

Hat die Kanzlerin irgendeine Idee für dieses Vierer-Bündnis der Ungleichen? Hat sie eine Überschrift? Eine Vorstellung, in welche Richtung sich dieses Land in den nächsten vier Jahren unter Jamaika entwickeln soll?

Tatsächlich steht zu befürchten, dass sie ähnlich ratlos ist wie ihr Kanzleramtschef Peter Altmaier, dem in einem Interview mit der "Zeit" auf eine entsprechende Frage lediglich die Zeile einfiel: "Die Idee der Nachhaltigkeit."

Das klingt nach jener Politik der Merkelschen Unschärfe, die sie in zwölf Jahren ihrer Kanzlerschaft so oft und oft so erfolgreich praktiziert hat. Doch für Jamaika reicht das nicht mehr, die Rolle der Moderatorin kann hier nicht funktionieren.

Anders als in der Großen Koalition kann sie hier nicht mehr auf Partner vertrauen, die ihre Kompromissfähigkeit bis zur Schmerzgrenze unter Beweis stellen. Bei Jamaika kann sie im Moment überhaupt niemandem wirklich vertrauen, weil all zu viele einander misstrauen: die Grünen der FDP, die CSU den Grünen, die FDP den Grünen sowie immer noch die CDU der CSU und umgekehrt.

Das könnte sich bald rächen. Schon einmal hat Merkel die Gefahren unterschätzt, die eine Koalition in sich birgt, wenn zentrale Vorhaben in der Schwebe gehalten werden: Im Jahr 2009, als Union und FDP den schwarz-gelben Koalitionsvertrag aushandelten. Damals wurden strittige Fragen wie die Steuersenkung und die Gesundheitsprämie mit Kompromissformeln im Koalitionsvertrag zunächst ausgespart.

Die Folge war absehbar: Wenige Monate später gab es harte Kämpfe hinter und vor den Kulissen, die vor allem auf Kosten der FDP gingen. Merkel hielt sich zurück, die Liberalen verrannten sich und flogen vier Jahre später aus dem Bundestag. Die Kanzlerin hingegen - und mit ihr die Union - erzielten ein Rekordergebnis.

Diesmal sind die Zeiten härter, unwägbarer, nicht zuletzt wegen des Aufkommens der rechtspopulistischen AfD.

Merkel darf nicht die Unsichtbare bleiben. Sie muss sagen, was geht und was nicht. Man mag das Führung nennen, oder auch: Richtlinienkompetenz. Dann können die Jamaika-Partner immer noch entscheiden, ob sie den Weg in die Koalition gehen wollen oder nicht.

Wenn allerdings diese Jamaika-Konstellation nicht von Beginn an sturmfest gemacht wird, könnte Merkels angestrebte vierte Kanzlerschaft rascher als gedacht zu ihrem Ende kommen.