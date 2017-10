Jamaika-Sondierungen Union und FDP nähern sich an - aber jetzt kommen die Grünen

FDP-Chef Christian Lindner schlug am Dienstag vor Beginn der Gespräche via "Frankfurter Allgemeiner Zeitung" ein paar Pflöcke ein. "Ein Grüner, ein CSU- oder ein FDP-Finanzminister - alles wäre besser, als das Kanzleramt und das Finanzministerium weiterhin in CDU-Hand zu halten, denn so wird durchregiert. Das hat sich nicht bewährt", so Lindner in dem Interview.