Jamaika-Sondierungen Parteien planen mehr Geld für Bildung ein

Nach dem Krach vergangene Woche haben sich Union, FDP und Grüne bei den Sondierungen am Montag grundsätzlich über die Themen Bildung, Forschung und Digitalisierung geeinigt. Sie planen demnach, dafür mehr Geld auszugeben, den Bafög-Anspruch auszuweiten, den Breitbandausbau voranzutreiben und Funklöcher zu schließen. Das geht aus zwei gemeinsamen Papieren der Verhandlungspartner hervor. Sie sind Grundlage für die weiteren Gespräche.

Demnach sollen bis 2025 die Ausgaben für Bildung und Forschung insgesamt über zehn Prozent der Wirtschaftsleistung liegen. 2014 lag der Anteil bei 9,1 Prozent. "Wir wollen, dass Deutschland künftig weltweit zu den Spitzenländern bei Bildungsinvestitionen zählt", heißt es in dem gemeinsamen Papier. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen demnach bis 2025 auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht werden. Bislang lag die Marke bei drei Prozent. Eingerechnet werden dabei auch Ausgaben der Wirtschaft.

Auch die Situation im Pflegebereich soll gestärkt werden. Dazu seien mehr Personal und bessere Ausstattung notwendig, sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Darüber Eine Freigabe von Cannabis, wie es die Grünen und die FDP befürworten, stößt bei CDU und CSU auf Widerstand. Dies müsse noch weiter diskutiert werden, sagte Kellner.

Nach der Krise der Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis in der vergangenen Woche sprachen die Beteiligten am Montagabend nun übereinstimmend von einem guten Arbeitsklima. "Die Denkpause hat gut getan, wir sind heute gut im Arbeitsmodus", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner ergänzte: "Der Pulverdampf vom letzten Donnerstag ist verflogen."

Jens Spahn sorgt mit Renten-Forderung für Wirbel

Die Jamaika-Sondierungen hatten sich in der vergangenen Woche bei den Themen Zuwanderung und Klimapolitik verhakt und waren dann vertagt worden. Am Sonntagabend hatten sich die Verhandlungsführer zu einem klärenden Spitzengespräch in kleinem Kreis getroffen.

CSU-Chef Horst Seehofer sagte am Montagmorgen dazu, die Runde habe "der Atmosphäre gut getan". Allerdings gebe es weiter inhaltliche Differenzen. Über das Streitthema Klimaschutz soll am Donnerstag wieder beraten werden.

Für Wirbel sorgte das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn mit seiner Forderung, die Rente mit 63 Jahren wieder abzuschaffen. "Wir sollten diese Form der Frühverrentung auslaufen lassen und mit den eingesparten Milliarden lieber die Renten von Witwen oder Erwerbsgeminderten stärken", sagte Spahn der "Rheinischen Post". Für den Vorstoß erntete er Kritik von Gewerkschaften und aus der SPD, aber auch vom Arbeitnehmerflügel seiner eigenen Partei.