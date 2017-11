Jamaika-Verhandlungen Kretschmanns Patentrezept

Vor der nächsten Sondierungsrunde zu einer möglichen Jamaika-Koalition hat der baden-württembergische Minsisterpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mehr Pragmatismus beim Streitthema Klimaschutz gefordert. "Quoten und Grenzwerte sind immer gute Instrumente, aber zeitliche Begrenzungen sind das radikalste Instrument, das wir haben", sagte Kretschmann, der Mitglied des Sondierungsteams ist, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Sinnvoll ist das überhaupt nur bei Technologien, deren Ende absehbar ist."

Kretschmann war frühzeitig als Gegner des von seiner Partei geforderten Verbots der Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotor ab 2030 aufgetreten. Ein heimlicher Mitschnitt vom Parteitag im Juni zeigt, wie er über "Schwachsinns-Termine" schimpft.

In den Sondierungsgesprächen haben die Grünen die Forderung mittlerweile fallengelassen und sich auch beim Kohleausstieg kompromissbereit gezeigt. Sie fordern aber auch Entgegenkommen von Union und FDP. Fraktionschef Anton Hofreiter sagte dem SPIEGEL, trotz "schmerzlicher" Kompromissangebote hätten sich die Verhandlungspartner in dieser Woche kaum bewegt.

Kretschmann äußerte sich auch zum Kohleausstieg zurückhaltend. In der neuen Bundesregierung werde es zwar darauf ankommen, "einen Pfad des Kohleausstiegs zu beschreiben". Was jedoch feste Fristen angehe, erinnere er nur an den Atomausstieg: "Wenn man ein Enddatum verhandelt, dann muss man es hinterher auch einhalten können."

Umstritten bleibt auch die Steuerpolitik. Der CDU-Wirtschaftsrat warnte vor einer von FDP-Chef Christian Lindner im SPIEGEL ins Gespräch gebrachten stufenweisen Abschaffung des "Soli" für zunächst geringe und mittlere Einkommen. "Karlsruhe wird kaum eine willkürlich gezogene Grenze bei 50.000 Euro Jahreseinkommen oder bei einem anderen Betrag zulassen", sagte Verbands-Generalsekretär Wolfgang Steiger. "Der Solidaritätszuschlag ist eine zweckgebundene Zulage, die für alle auslaufen muss."

Lindner hatte an ein Modell seiner Partei von 2015 erinnert, wonach der Soli im ersten Jahr zunächst für Einkommen bis 50.000 Euro entfallen soll. Die FDP will den "Soli" möglichst schnell abschaffen, die Union in Stufen. Die Grünen sind nicht grundsätzlich dagegen, zögern aber beim Wann und Wie.

Steiger sagte nun: "Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Solidaritätszuschlag ist es höchst zweifelhaft, ob eine Streichung nur für einen Teil der Steuerzahler verfassungsgemäß ist." So würden Union und FDP Hunderttausende Personengesellschaften ohne Entlastung lassen, für die die Einkommensteuer plus Solidaritätszuschlag die eigentliche Unternehmenssteuer sei.

Zwist bei der Vorratsdatenspeicherung

Völlig uneins scheinen sich die Parteien zudem in zentralen Fragen der Sicherheits- und Innenpolitik zu sein. Vor allem zu Vorratsdatenspeicherung und Telekommunikationsüberwachung gibt es laut einem Papier der zuständigen Berichterstatter keine Annhäherung. Bei beiden Themen haben die Unterhändler von CDU/CSU auf der einen und FDP sowie Grünen auf der anderen Seite ihre konträren Auffassungen lediglich in eckigen Klammern festgehalten.

Einig sind die Jamaika-Unterhändler dagegen beim Vorsatz, so schnell wie möglich zusätzliche Stellen für die Polizeien von Bund und Ländern, die Justiz sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu schaffen. Man wolle eine bundesweit einheitliche Abwehr von Gefahren aus dem Cyberraum.

Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern soll nach dem Willen der Unterhändler beim Kampf gegen alle Formen des Terrorismus gestärkt und der Einsatz von Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten ermöglicht werden. Außerdem wollen alle Seiten ein Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern bei der Aufdeckung von Missständen in Konzernen (Whistleblower) verabschieden.

Am Sonntag soll ein Chefgespräch Klarheit über den weiteren Verlauf der Sondierung bringen, die am Donnerstag beendet werden soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel bemüht sich zuletzt um einen Brückenschlag beim besonders strittigen Thema Klimaschutz. Sie hat angekündigt, die Sondierungen bis zum 16. November abschließen zu wollen.