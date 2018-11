Fall Khashoggi Deutschland verhängt Einreisesperren gegen 18 Saudi-Araber

Bundesaußenminister Heiko Maas hat Strafmaßnahmen gegen 18 Saudi-Araber verhängt. Gemeinsam mit Frankreich hat die Bundesregierung eine Einreisesperre gegen die Betroffenen verhängt. Damit reagieren beide Länder auf den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober.

Mit der Strafmaßnahme folgen Deutschland und Frankreich der Linie der USA und Großbritanniens. Nach SPIEGEL-Informationen setzen beide Länder die 15 mutmaßlichen Mitglieder des Killerkommandos, den saudischen Generalkonsul sowie die beiden hochrangigen früheren Regierungs- und Sicherheitsbeamten Saud al-Qahtani und Ahmad al-Asiri auf eine Liste, die die Einreise in den Schengen-Raum unmöglich machen soll.

Technisch begründen die beiden Länder die Listung mit Gefahrenabwehr. Die Bundespolizei soll die Einreisesperre so schnell wie möglich umsetzen. Berlin und Paris hatten seit Freitag versucht, alle EU-Nationen für die Strafmaßnahme zu gewinnen, die Gespräche aber gestalteten sich so kompliziert, dass man am Ende den Alleingang wählte. Trotzdem sind sich Deutschland und Frankreich sicher, dass die Einreisesperre von allen Ländern ausgeführt wird.

Die Strafmaßnahme ist vor allem ein symbolischer Schritt. Nach Auskunft aus Riad sitzen fast alle Personen, die von den Sanktionen betroffen sind, in Saudi-Arabien in Haft. Riad hatte vergangene Woche schnelle Urteile angekündigt und auch schon mitgeteilt, dass gegen fünf der Angeklagten die Todesstrafe verhängt werden könnte. Zudem hat das Königshaus Qahtani mit einer Ausreisesperre belegt.

Zumindest bei einem Namen gehen Berlin und Paris weiter als die USA. So hatte die Trump-Regierung Ahmed al-Asiri, zum Zeitpunkt des Khashoggi-Mords Vize-Chef des saudi-arabischen Geheimdienstes, nicht mit einer Einreisesperre belegt. Seine Verstrickung in den Fall gilt unter Geheimdienstlern als starkes Indiz, dass der Kronprinz zumindest über die Aktion informiert gewesen sein muss.