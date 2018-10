Fall Khashoggi FDP-Politiker nennt Verhalten von Siemens-Chef Kaeser "unverantwortlich"

Die Investorenkonferenz FII war lange geplant, sie gilt als Prestigeprojekt für das saudische Königshaus. Doch nach dem ungeklärten Tod des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi haben zahlreiche US-Unternehmen ihre Teilnahme für kommende Woche in Riad abgesagt.

Ein deutscher Manager aber will an der Teilnahme festhalten: Siemens-Chef Joe Kaeser. Er gehört zum Beirat der Investorenkonferenz. "Wenn wir aufhören, mit Ländern zu kommunizieren, in denen Menschen vermisst werden, kann ich auch gleich zu Hause bleiben", sagte der Wirtschaftsmanager diese Woche in Toronto.

In den vergangenen Tagen haben sich allerdings auch mehrere Mitglieder aus diesem Gremium zurückgezogen, so Arianna Huffington, Gründerin der "Huffington Post" und Vorstandsmitglied bei Uber. Gleiches gilt für den MasterCard-Chef Ajay Banga.

AFP Joe Kaeser

Das Verhalten des Siemens-Chefs stößt in der deutschen Politik zunehmend auf Unverständnis und Kritik. "Es liegt auch in der Verantwortung der deutschen Wirtschaft, wertegeleitet zu handeln", sagte der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bijan Djir-Sarai, dem SPIEGEL. Die deutschen Unternehmen sollten daher die Investorenkonferenz geschlossen meiden.

"Die Äußerungen des Vorstandsvorsitzenden von Siemens, Joe Kaeser, bezüglich seiner Teilnahme in Riad sind unverantwortlich", so der FDP-Politiker. Und weiter sagte Djir-Sarai: "Er sollte überdenken, welche Werte er und sein Konzern vertreten und dem Vorbild vieler anderer Absagen folgen."

Gabriel sieht sich bestätigt

Zuvor hatte auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen(CDU), explizit Kaeser in die Pflicht genommen und erklärt, für Deutschland gelte, dass es jetzt "kein business as usual" mit Saudi-Arabien geben dürfe.

imago/ photothek FDP-Politiker Bijan Djir-Sarai

Khashoggi war am 2. Oktober in der Türkei in das saudi-arabische Konsulat gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Seitdem ist er verschwunden (lesen Sie hier eine Übersicht).

Türkische Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass der Journalist im Konsulat von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando grausam getötet wurde. Die international diskutierte Frage: Hat der mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman die Ermordung des regierungskritischen Journalisten angeordnet?

Der Fall Khashoggi kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die angespannten deutsch-saudischen Beziehungen auf dem Wege der Normalisierung schienen. So hatte Außenminister Heiko Maas (SPD) eigentlich eine Reise nach Riad geplant, sie aber jetzt hintangestellt. Sein Amtsvorgänger Sigmar Gabriel (SPD) sieht sich durch die Entwicklung der vergangenen Tagen in seiner kritischen Einschätzung Saudi-Arabiens bestätigt, wie er jetzt dem SPIEGEL erklärte. Gabriels Äußerungen im vergangenen Jahr hatten zu diplomatischen Verstimmungen geführt.

FDP-Fraktionsvize appelliert an deutsche Wirtschaft

Das mutmaßliche Verbrechen ist für die deutsche Politik heikel. Im laufenden Jahr ist Saudi-Arabien der zweitbeste Kunde der deutschen Rüstungsindustrie, wie eine Grünen-Anfrage bei der Bundesregierung ergab. Auch personell wird Deutschland in Riad wertgeschätzt. So ist der frühere Siemens-Manager Klaus Kleinfeld seit diesem Sommer Berater des saudischen Kronprinzen bei der Modernisierung des Landes. Den Posten als Leiter des Infrastrukturprojekts "Neom" am Roten Meer gab er zwar auf, blieb aber im Verwaltungsrat der Projektgesellschaft.

Mit "Neom" will die Herrscherfamilie zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Akaba internationale Unternehmen aus der Energie- und Wasserwirtschaft über die Biotechnologie bis hin zur Unterhaltungsbranche ansiedeln. Ziel: das Land unabhängiger von Ölexporten machen.

Auch für den FDP-Politiker Djir-Sarai bleibt Saudi-Arabien ein außerordentlich wichtiger Akteur in der Weltwirtschaft. Die Politik sollte sich zwar grundsätzlich nicht in die Angelegenheiten der Wirtschaft einmischen, wiederholt er eine Linie, die viele in seiner Partei teilen. "In diesem Fall geht es dennoch nicht nur um wirtschaftliche Interessen, sondern hier steht die Glaubwürdigkeit der gesamten deutschen Außenpolitik in der Region auf dem Spiel", so der Außenpolitiker.

Mit seiner Haltung ist Djir-Sarai in seiner Partei nicht allein. Auch der FDP-Fraktionsvize im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, forderte die deutsche Wirtschaft auf, die Imvestorenkonferenz in Riad so lange nicht zu unterstützen, bis der Fall Khashoggi eindeutig aufgeklärt sei. Der Kronprinz müsse wissen, "dass er sich nicht als Reformer präsentieren und gleichzeitig die Menschen- und Bürgerrechte mit Füßen treten kann".