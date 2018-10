Fall Khashoggi CDU-Politiker Röttgen fordert Haltung von Großkonzernen

In Berlin mehren sich die Forderungen nach einem schärferen Vorgehen gegen Saudi-Arabien. CDU-Politiker Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, fordert die deutsche Wirtschaft auf, angesichts des mutmaßlichen Mordes am Journalisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul, ein Signal zu setzen.

"Auch für Deutschland gilt, dass es jetzt kein business as usual mit Saudi-Arabien geben darf. Mehrere Vorstandschefs von führenden amerikanischen Firmen wie zum Beispiel JP Morgan haben ihre Teilnahme an der bevorstehenden Investorenkonferenz in Riad abgesagt. Dieses Signal steht von deutscher Seite bislang aus", sagte am Donnerstag der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, dem SPIEGEL.

Konkret verwies der CDU-Außenpolitiker auf eines der größten deutschen Unternehmen, den Siemens-Konzern. "Joe Kaeser, CEO von Siemens, hat noch nicht abgesagt. Die Bundesregierung muss klar machen, wie sie dazu steht", sagte Röttgen.

Saudi-Arabien hat für die kommende Woche zur Investorenkonferenz FII nach Riad geladen. Die Veranstaltung, die in Anlehnung an das Weltwirtschaftsforum "Davos in der Wüste" genannt wird, ist ein Prestigeprojekt für das Königshaus. Zahlreiche US-Unternehmen haben ihre Teilnahme an dem Treffen bereits abgesagt.

Siemens-Chef Kaeser hält an seiner Teilnahme fest: "Wenn wir aufhören mit Ländern zu kommunizieren, in denen Menschen vermisst werden, kann ich auch gleich zu Hause bleiben", sagte der Wirtschaftsboss. Kaeser hat bei der FII eine Schlüsselrolle. Er gehört mit anderen Topmanagern zum Beirat der Forums. In den vergangenen Tagen haben sich mehrere Mitglieder auch aus diesem Gremium zurückgezogen - etwa Arianna Huffington, Gründerin der Huffington Post und Vorstandsmitglied bei Uber. Gleiches gilt für den MasterCard-Chef Ajay Banga.

Bundesregierung hält saudi-arabische Erklärungen für unglaubwürdig

Zuvor hatte bereits Omid Nouripour, außenpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, im SPIEGEL einen Boykott der Investorenkonferenz FII verlangt. "Das mindeste wäre, wenn die Bundesregierung deutsche Unternehmen auffordert, sich von dem saudi-arabischen Wirtschaftsgipfel zurückzuziehen", sagte Nouripour.

Röttgen sagte, die Indizien, dass es sich bei dem Verschwinden des kritischen saudi-arabischen Journalisten um einen Mord im Auftrag von höchster Stelle handele, wögen sehr schwer. Hinter verschlossenen Türen hatten Spitzenbeamte des Auswärtigen Amtes im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags bereits am Mittwoch deutlich gemacht, dass sie die bisherigen Erklärungen aus Riad zu Khashoggis Verschwinden für unglaubwürdig halten. "Deutschland und unsere Verbündeten sollten sich darum die Forderung nach einer internationalen unabhängigen Untersuchung des Falles zu eigen machen", so Röttgen.

Das gemeinsame Handeln Deutschlands in der EU und in der G7 sei kein Verstecken, verteidigte Röttgen die bisher eher zurückhaltende Linie der Bundesregierung. Es gelte, vor allem die USA dafür zu gewinnen, dem starken Mann Saudi-Arabiens, Kronprinz Mohammed bin Salman, Grenzen aufzuzeigen. "Dieser dürfte sich nicht zuletzt durch die Politik von Präsident Trump zu einer maßlosen, keinerlei Grenzen mehr kennenden Politik ermutigt gefühlt haben", sagte Röttgen.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Saudi-Arabien waren seit Ende vergangenen Jahres über Monate belastet, nachdem der damalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) die saudi-arabische Politik scharf kritisiert hatte. Erst vor rund drei Wochen hatten am Rande der Uno-Vollversammlung in New York der deutsche Außenminister Heiko Maas und sein saudi-arabischer Kollege Adel al-Jubeir eine Normalisierung eingeleitet. Der SPD-Minister strebte auch eine Reise nach Riad noch in diesem Monat an - doch der Trip ist wegen der Khashoggi-Affäre vorerst abgesagt worden.