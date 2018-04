Petition gegen Gesundheitsminister Spahn trifft sich mit Kritikerin

Sandra Schlensog ist 40 Jahre alt, hat einen kleinen Sohn - und lebt von Hartz IV. Auch sie hat die vieldiskutierte Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) umgetrieben. Der hatte behauptet, ein Leben mit Hartz IV bedeute keine Armut, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut. "Dieser Satz tat mir weh", sagt Schlensog. Nun wird sie den Politiker persönlich zur Rede stellen können: Am 28. April wollen sich die beiden in Karlsruhe treffen.

Dann könnte Schlensog auch ihre Forderung an Spahn wiederholen, für die sie bereits mehr als 190.000 Unterstützer gefunden hat. In einer Petition ruft sie den 37-Jährigen dazu auf, einen Monat lang selbst von Hartz IV zu leben. "Mit seinen Aussagen verstärkt Herr Spahn das Bild, das viele Menschen von Menschen wie mir haben: 'Das sind doch Schmarotzer!', 'Die leben von meinen Steuergeldern!', 'Die soll doch einfach arbeiten gehen!'", schrieb Schlensog zur Beschreibung der Petition.

Spahn hatte schon in einer Diskussionsrunde von Frank Plasberg öffentlich gesagt, er wolle sich mit Schlensog treffen. Die wollte ihn an ihrem Alltag mit kleinem Kind und geringem Budget teilnehmen lassen.

Auch die Krankenschwester Jana Langers rechnete schon öffentlichkeitswirksam mit dem Minister ab, der erst wenige Wochen im Amt ist. "Bevor mir der Kragen platzt, bekommt erst mal Herr Spahn einen Brief", beginnt ein Schreiben Langers, das in den sozialen Medien schon mehr als 70.000 Mal geteilt wurde. Der Autorin geht es dabei nicht um Hartz IV, sondern die prekäre Situation in der Pflege.

Langer schreibt von einem "menschenunwürdigen System" und spricht Spahn direkt an: "Nach Ihren Aussagen der letzten Wochen, denke ich, können Sie sich nicht hineinversetzen, was es bedeutet, qualifizierte pflegerische Leistungen zu erbringen, vor allem nicht zu den derzeitigen Bedingungen!"

Spahn hat noch eine zweite Einladung bekommen: Bei "Hart aber Fair" hatte ihn eine Zuschauerin in eine Krankenhaus-Notaufnahme zitiert. Dort strandeten all diejenigen Menschen, die im aktuellen System keinen Termin beim Facharzt bekämen.

Man sollte dem Jens #Spahn endlich eine Aufgabe geben, bei der es richtig viel zu tun gibt für die Bürgerinnen und Bürger des Landes: Minister für Gesundheit und Pflege zum Beispiel. Macht gerade keiner. — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) 5. April 2018

Nimmt der CDU-Politiker auch diese Einladung an, kann er damit zumindest die Kritik von Katrin Göring-Eckardt kontern; die Grünen-Fraktionschefin hatte ihm bei Twitter Untätigkeit vorgeworfen.