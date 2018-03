Jens Spahn über Abtreibungen "Es geht um ungeborenes menschliches Leben"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Gegner des umstrittenen Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche scharf kritisiert und sich gegen eine Änderung des Paragrafen 219a ausgesprochen. "Mich wundern die Maßstäbe", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. "Wenn es um das Leben von Tieren geht, da sind einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos. Aber in dieser Debatte wird manchmal gar nicht mehr berücksichtigt, dass es um ungeborenes menschliches Leben geht", so Spahn weiter.

Der Paragraf 219a verbietet die "Werbung für den Abbruch von Schwangerschaften". In den vergangenen Jahren haben radikale Abtreibungsgegner mit Verweis auf das Werbeverbot Dutzende Strafanzeigen gegen Ärzte in Deutschland gestellt. Die Gießener Medizinerin Kristina Hänel wurde im November zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt, weil Patientinnen auf ihrer Homepage Informationen zum Schwangerschaftsabbruch anfordern können. Kritiker monieren, die Arbeit von Frauenärzten werde kriminalisiert und Frauen nicht ausreichend informiert.

Die SPD-Bundestagsfraktion hatte sich zunächst für eine Streichung des umstrittenen Paragrafen ausgesprochen, den Vorschlag nach heftigen Protesten aus der Union aber wieder zurückgezogen. Nun wollen die Sozialdemokraten mit der Union nach einer gemeinsamen Lösung suchen, heißt es in einer Erklärung der Fraktionsspitzen. Eine Streichung des umstrittenen Gesetzes fordern auch Linke und Grüne, während die FDP für eine Abschwächung eintritt.

Bei Schwangerschaftsabbrüchen sei vor vielen Jahren "ein mühsamer gesellschaftlicher Kompromiss" gefunden worden, sagt dagegen Spahn. "Ich warne davor, diesen jetzt leichtfertig zu gefährden." Ein Schwangerschaftsabbruch sei keine ärztliche Leistung wie jede andere - und selbst für die gelten bei der Werbung strenge Regeln, so Spahn.

Kramp-Karrenbauer offen für Kompromiss

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ließ unterdessen im Streit mit der SPD eine gewisse Kompromissbereitschaft erkennen: "Sollte es bei der derzeitigen Rechtslage Informationslücken geben, werden wir sicher eine Lösung finden, dass Frauen einen noch besseren Zugang zu allen nötigen Informationen bekommen", sagte sie der "Bild". Eine "Aufweichung des Werbeverbots" stehe für die Union aber nicht zur Diskussion, betonte Kramp-Karrenbauer.

Schwangerschaftsabbruch Gesetzeslage Ein Schwangerschaftsabbruch ist laut Paragraf 218 Strafgesetzbuch in Deutschland grundsätzlich verboten und wird mit bis zu drei Jahren Haft bestraft. Unter bestimmten Voraussetzungen bleibt eine Abtreibung allerdings straffrei. Voraussetzung für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch Die Schwangere muss dem Eingriff zustimmen, der durch einen Arzt durchgeführt wird. Außerdem muss die Frau an einer Schwangerschaftskonfliktberatung teilgenommen haben. Eine Abtreibung ist zudem meist nur vor der 12. Schwangerschaftswoche straffrei. Ist jedoch die körperliche oder seelische Gesundheit der Mutter in Gefahr, ist ein Abbruch auch zu einem späteren Zeitpunkt straffrei. Wie verläuft eine Schwangerschaftskonfliktberatung? Die Beratung ist erforderlich, damit ein Schwangerschaftsabbruch straffrei bleibt. Vorgeschriebene Beratungsscheine dürfen nur von staatlich anerkannten Institutionen ausgestellt werden. Zudem muss die Beratung organisatorisch von Kliniken getrennt sein, die Abbrüche vornehmen. Frauen dürfen frühestens drei Tage nach einem solchen Gespräch abtreiben. Dies ist die gesetzlich vorgeschriebene Bedenkzeit. In den meisten Fällen sind die Beratungen ergebnisoffen. Frauen müssen nicht zwingend die Gründe für den Abbruch darlegen. Die Berater erfahren in der Regel nicht, wie sich die Frauen entschieden haben. Alle Frauen, die die Beratung nutzen, bekommen einen entsprechenden Schein, unabhängig davon, ob sie ihn später nutzen wollen oder nicht. Wie viele Frauen entscheiden sich für einen Schwangerschaftsabbruch? 2016 haben sich laut Statistischem Bundesamt 98.721 Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Die Zahl sinkt seit Jahren. 2009 gab es in Deutschland noch 110.694 Abbrüche. Forscher machen die sinkende Zahl von Frauen im gebärfähigen Alter sowie bessere Aufklärung und Verhütung dafür verantwortlich.

In der "Bild" hat Spahn außerdem den Vorwurf zurückgewiesen, es gebe in Deutschland eine Zwei-Klassen-Medizin. "Natürlich können sich manche das Einzelzimmer leisten. Entscheidend ist aber, dass niemand eine Behandlung 'zweiter Klasse' bekommt. Auch Kassenpatienten werden auf höchstem medizinischen Niveau behandelt. Die Versorgung in der gesetzlichen Versicherung ist gut", sagte Spahn.

Er räumte allerdings ein, dass es bei der Terminvergabe nicht fair zugehe. Der Gesundheitsminister sagte, er wolle für mehr Sprechzeiten für Kassenpatienten sorgen.

Spahn versucht derzeit, sich als Stimme der Konservativen in der CDU zu profilieren. Umstritten sind unter anderem seine Äußerungen zu Einwanderern und zum Islam. Zuletzt machte er mit dem Satz von sich reden, niemand müsse in Deutschland hungern. Mit Hartz IV habe "jeder das, was er zum Leben braucht".