Kramp-Karrenbauer und Spahn Duell um Merkels Erbe

Sie hat es tatsächlich getan. Angela Merkel holt ihren prominentesten Kritiker ins Kabinett. Widersacher einzubinden, um die Gefahr, die von ihnen ausgeht, zu entschärfen, das war eigentlich nie Merkels Taktik. Normalerweise straft sie Illoyalität mit Missachtung, gönnt ihren Kontrahenten, wenn es irgendwie geht, kein Stück von der Macht.

Nun aber, im Frühwinter ihrer Kanzlerschaft, war der Druck auf Merkel zu groß. Hätte die CDU-Chefin Spahn diesmal übergangen, hätte es Ärger gegeben. Nicht nur am Montag auf dem GroKo-Sonderparteitag, auch in den kommenden Jahren und Monaten. Spahn und seine Anhänger hätten Merkel keine Ruhe gelassen.

Trotzdem hat die Kanzlerin überlegt, sich auch diesmal treu zu bleiben. Hätte die Union das Finanzministerium behalten, wäre Spahn womöglich geblieben, was er ist: Staatssekretär.

Dass es nun anders kommt, liegt vor allem an Annegret Kramp-Karrenbauer, der künftige Generalsekretärin der CDU. Erst Kramp-Karrenbauers Mut, die saarländische Beschaulichkeit gegen den Parteijob in Berlin einzutauschen, versetzte Merkel in die Lage, über die Beförderung Spahns nachzudenken (Lesen Sie hier ein SPIEGEL-Porträt über Spahn).

Die saarländische Ministerpräsidentin gibt ihr Staatsamt auf, um der CDU-Zentrale, die unter Merkel zur Außenstelle des Kanzleramts wurde, endlich wieder mehr Bedeutung zu geben. Merkel hat keinen Hehl daraus gemacht: Kramp-Karrenbauer folgte nicht etwa dem Ruf der Vorsitzenden, sie bot sich selbst für den Posten an.

Merkels Glück

Kramp-Karrenbauer, deren überraschende Nominierung nun wie ein Coup der Kanzlerin aussieht, steht im Grundsatz für Merkels Mitte-Kurs. Aber mit ihren gesellschaftspolitisch konservativen Positionen, mit ihrer völlig anderen Biografie und Sozialisation, mit ihrem politischen Gewicht, das sie dem Amt durch ihren selbstbestimmten Wechsel gibt, kann sie der ermatteten CDU neues Leben einhauchen. Die neue Parteimanagerin darf bei ihrer Wahl mit einem Top-Ergebnis rechnen.

Da kann Merkel es sich sogar erlauben, einem wie Spahn einen Karriereschritt zu gewähren. Merkels Personalentscheidungen dieser Tage sind also nicht unbedingt ein Zeichen besonderer Stärke oder Souveränität. Sie hat nur die Gelegenheiten, die sich ihr boten, genutzt. Sie hat Glück gehabt.

So fügt es sich nun, dass etwas geschieht, was vor ein paar Wochen kaum jemand absehen konnte: Es zeichnet sich ein Übergang in die Nach-Merkel-Ära ab. Zwischen der Sozialkatholikin Kramp-Karrenbauer und dem konservativen Spahn dürfte sich entscheiden, wer die CDU dann - nach vielleicht 22 Jahren Merkel an der Parteispitze - in die Zukunft führen wird.

Im Vorteil ist - Stand heute - die Generalsekretärin. Wenn Merkel es ernst meint mit der Neuausrichtung der Partei, dann muss sie Kramp-Karrenbauer mehr Freiraum lassen. Und wenn Kramp-Karrenbauer heute darauf verweist, dass sie einst wegen Heiner Geißler in die Partei eingetreten sei, dann wird sie diesen Freiraum nutzen wollen.

Geißler nannte sich "geschäftsführender Parteivorsitzender". Man darf davon ausgehen, dass AKK so etwas niemals über sich sagen wird. Aber es kann gut sein, dass sie irgendwann de facto genau das sein wird: eine geschäftsführende Parteichefin.

Spahn kann auch noch warten - wenn er will

Merkel hat angekündigt, weitere vier Jahre durchzuziehen. Und sie sagt, Vorsitz und Kanzlerschaft gehörten für sie in eine Hand. Um den Übergang zu organisieren, wird sie aber praktisch loslassen müssen - auch wenn sie formal den Parteivorsitz behält.

Es dürfte schwer werden für Spahn, wenn Merkel Kramp-Karrenbauer machen lässt. Aus dem Kabinett heraus sind parteiinterne Attacken nicht so einfach. Und anders als Kramp-Karrenbauer muss er sich die Anerkennung in weiten Teilen der Partei und des Wahlvolks erst noch erarbeiten. Das Ministeramt kann ihm dabei helfen. Allerdings: Als Gesundheitsminister ist man nicht unbedingt der Star des Kabinetts.

Gut möglich, dass Spahn Kramp-Karrenbauer die Führungsrolle gar nicht streitig machen wird. Er ist jetzt 37. Er kann noch warten. Vielleicht will er das aber nicht.

Im Video: Vorurteile gegen junge Politiker

Was ist das Besondere an der Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen Verfahren. Zuerst werden alle Umfragen in einem Netzwerk aus mehr als 12.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"). Online kann jeder an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, unter anderem nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse nach weiteren Faktoren und Wertehaltungen gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 12.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass viele unterschiedliche Nutzer erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden?

In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Man kann nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. In unserem Fall heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde.

Was passiert mit meinen Daten?