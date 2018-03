Unions-Bundesminister CDU-Spitzenrunde genervt von Spahn und Seehofer

Die neue Bundesregierung ist erst wenige Tage im Amt - aber insbesondere die zwei Unions-Minister Horst Seehofer (CSU) und Jens Spahn (CDU) haben bereits kräftig für Wirbel mit ihren Äußerungen gesorgt. In der Sitzung des CDU-Präsidiums, dem engsten Führungszirkel der Christdemokraten, rief das am Montagmorgen Teilnehmern zufolge breiten Unmut hervor.

Der Tenor: Die Mitglieder des Kabinetts sollten sich nach der zähen Regierungsbildung auf ihre Arbeit konzentrieren, anstatt wie der neue Bundesinnenminister Seehofer und der neue Bundesgesundheitsminister lautstark zu polarisieren. Besonders groß war der Unmut Teilnehmern zufolge über den CSU-Chef, unter anderem bei den Parteivizes und Ministerpräsidenten Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen) und Volker Bouffier (Hessen).

Seehofer hatte in einem "Bild"-Interview am Freitag erklärt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, was zum Teil heftige Kritik bei SPD, Grünen, FDP und Linkspartei und Zuspruch bei der AfD ausgelöst hatte. Auch aus der CDU gab es Widerspruch, unter anderen von Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel.

Der CDU-Politiker Spahn hatte noch kurz vor seiner Vereidigung als Minister mit dem Satz für Aufsehen gesorgt, dass Hartz IV keine Armut bedeute - am Wochenende warf er in der "Bild am Sonntag" Gegnern des Werbeverbots für Abtreibungen vor, sie setzten sich mehr für das Leben von Tieren ein als für ungeborene Kinder ein.

Dem Vernehmen nach äußerten mehrere Teilnehmer der Präsidiumssitzung in der CDU-Zentrale Kritik an Inhalt und vor allem Ton der Äußerungen, weil diese dem Bild der neuen Regierung schadeten. Die neue Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wandte sich demnach auch direkt an ihren Parteifreund Spahn, der dem Gremium angehört und anwesend war.

Spahns Reaktion: Er sei auch nicht glücklich über das Echo, sagte der CDU-Politiker Teilnehmern zufolge sinngemäß, weil er sich tatsächlich auf seine Arbeit als Minister konzentrieren wolle.

Bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzungen von Präsidium und CDU-Bundesvorstand sagte Kramp-Karrenbauer, nach der langen Regierungsbildung sei die Erwartungshaltung der Bürger zurecht, dass die Regierung "jetzt sehr schnell auch in die entsprechende Sacharbeit findet". Die Regierung sollte die Möglichkeit nutzen, sich "durch Tatkraft zu profilieren".

Die CDU-Generalsekretärin sagte, offene Debatten seien notwendig. "Sie dürfen aus meiner Sicht aber nicht dazu führen, dass über die eigentlichen Fragen ... nicht mehr wirklich offen diskutiert wird, weil man auf dieser etwas oberflächlichen Position schon hängen bleibt." Die Frage sei immer, ob Formulierungen dazu beitrügen, Probleme zu lösen.

Junge-Union-Chef Paul Ziemiak verteidigte die umstrittene Äußerung seines Parteifreunds Spahn zu Schwangerschaftsabbrüchen. "Mit uns wird es keine Erlaubnis geben, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben, weder heute noch in dieser Legislaturperiode", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete. "Insofern finde ich die Debatte sogar richtig, dass wir klar sagen, wofür wir stehen."