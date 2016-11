Trump gegen Clinton Gauck blickt mit Sorge auf US-Wahl

Die Aussicht auf einen Wahlsieg von Donald Trump im Rennen um das Weiße Haus treibt Bundespräsident Joachim Gauck um. "Beim Blick nach Washington bin ich besorgt", sagte er dem SPIEGEL. Was ihm hinsichtlich des möglichen künftigen US-Präsidenten Trump Sorge bereite, "ist seine Unberechenbarkeit", so Gauck.

Bei der Präsidentschaftswahl am Dienstag stehen sich die demokratische Kandidatin Hillary Clinton und der Republikaner Trump gegenüber. Laut Umfragen deutet sich ein knapper Ausgang an.

Im Video: SPIEGEL ONLINE beim Interview mit dem Bundespräsidenten

Video HC Plambeck

Der Bundespräsident sagte: "Wir können nicht sagen, was von einem Präsidenten Donald Trump zu erwarten wäre. Das halte ich - zusammen mit vielen Menschen in den USA und bei uns - für ein Problem." Er hoffe, "dass die US-amerikanische Demokratie, die ja den Präsidenten nicht zum Autokraten macht, dass das System der Checks and Balances, der gegenseitigen Kontrolle, der eingehegten Macht auch künftig tragen wird."

Gauck sagte weiter: "Aber jetzt warten wir erst einmal die Entscheidung der amerikanischen Wähler ab."

