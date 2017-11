Ex-Bundespräsident Gauck froh über neue Freiheit

Ex-Bundespräsident Joachim Gauck ist froh, nun nicht mehr jede Äußerung bis ins Detail abwägen zu müssen. In bestimmten politischen Ämtern - und auch in dem des Staatsoberhaupts - müsse man jeden Satz zweimal überdenken, sagte Gauck in Berlin. Der 77-Jährige war von 2012 bis März 2017 Bundespräsident.

"Ob da ein falsches Wort drin ist oder ob du vielleicht eine Meinung kundtust, die viele Leute nicht gut finden", so Gauck. So sei ein Leben in dieser Position im Grunde ein Leben in ständiger Selbstkontrolle. "Und das ist nicht nur lustig."

Dagegen fehlen ihm die vielen Begegnungen mit engagierten Bürgern. Das sei für ihn und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt das Schönste gewesen: "Das Bewusstsein, dass das ganze Land durchzogen ist von tollen Typen." Gauck wurde am Donnerstagabend mit einem Millennium-Bambi für seinen Kampf gegen jede Form von Unterdrückung ausgezeichnet.