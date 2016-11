Interview mit Bundespräsident Gauck "Wer hasst, wird in diesem Land nicht die Mehrheit erringen"

Deutschland erlebt bewegte Zeiten: Die Flüchtlingskrise, die Konflikte mit der Türkei und mit Russland. Auf den Straßen, aber auch im Internet schlagen diffuse Ängste immer öfter in Hass um. Überall in Europa erstarken radikale Parteien, in Amerika greift der Populist Donald Trump nach dem mächtigsten Amt der Welt. Was denkt der Bundespräsident über diese Entwicklungen, was bereitet ihm Sorgen, wo sieht er trotz allem Grund zur Hoffnung? Darüber haben wir mit Joachim Gauck gesprochen. Lesen Sie hier das ganze Interview:

HC Plambeck Bundespräsident Gauck, SPIEGEL-ONLINE-Redakteure Harms, Nelles Gathmann

SPIEGEL ONLINE: Herr Bundespräsident, schon in Ihrer Antrittsrede vor bald fünf Jahren haben Sie über Ängste in der Bevölkerung gesprochen - die scheinen seitdem bei vielen Deutschen noch zugenommen zu haben. Sie fürchten sich zum Beispiel vor Flüchtlingen, dem Islam oder einem Konflikt mit Russland. Warum haben so viele Menschen Angst, obwohl es dem Land so gut geht wie nie zuvor?

Gauck: Einer der Gründe mag sein: Wenn man sich daran gewöhnt hat, dass existenzielle Bedrohungen normalerweise nicht mehr zum Leben gehören, macht zuweilen eben anderes Angst. Zum Menschen gehören Ängste - zu uns Deutschen manchmal in besonderem Maße. Deshalb ist es umso wichtiger, genau hinzuschauen und sich zu fragen: Wie dünn ist das Brett wirklich, auf dem man steht?

SPIEGEL ONLINE: Offenbar dünner als zuvor, oder warum hat die Angst sonst in den vergangenen drei, vier Jahren so stark zugenommen?

