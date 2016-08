Parteichef Meuthen: AfD würde im Schweriner Landtag auch NPD unterstützen

Die AfD kann sich bei einem Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern eine Unterstützung der rechtsextremen NPD im Landtag vorstellen. "Man muss in einem Parlament in der Sache abstimmen", sagte der Bundesvorsitzende der rechtspopulistischen Partei, Jörg Meuthen, dem "Mannheimer Morgen". "Wenn die NPD vernünftige Vorschläge macht, würden wir genauso wenig gegen sie stimmen, wie wenn das bei den Linken der Fall wäre."

Über sich selbst sagte Meuthen in dem Interview: "Ich bin sehr wohl ein deutscher Patriot, aber ich bin kein Nationalist." Zu seiner Co-Vorsitzenden Frauke Petry habe er ein "gutes kollegiales Arbeitsverhältnis". Und einen internen Machtkampf habe es nicht gegeben. "Das waren nur Gerüchte." (Hintergründe zur Schlammschlacht der beiden Parteichefs lesen Sie hier.)

In Mecklenburg-Vorpommern wird an diesem Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die jüngsten Wahlumfragen sehen die AfD bei 19 bis 21 Prozent. Die NPD sitzt zwar derzeit im Landtag in Schwerin. In den Umfragen kommt sie aktuell aber nur auf 3 Prozent, was nicht für einen Wiedereinzug in das Landesparlament reichen würde.

Die AfD tritt in dem Bundesland mit Spitzenkandidat Leif-Erik Holm an. Der ehemalige Radiomoderator hatte bereits vor Meuthen bestätigt, dass sich die Partei im Landtag nicht am sogenannten Schweriner Weg beteiligen würde. Dieser sieht vor, dass alle Fraktionen konsequent gegen Anträge der NPD stimmen - selbst wenn sie diese inhaltlich teilen.