Urteil des Verfassungsgerichts Bundesminister müssen sich parteipolitisch zurückhalten

Bundesminister und andere Regierungsmitglieder müssen sich im parteipolitischen Meinungskampf zurückhalten und dürfen auf diffamierende Angriffe nicht in gleicher Weise reagieren. Dieses Neutralitätsgebot gilt auch außerhalb von Wahlkampfzeiten. So hat es das Bundesverfassungsgericht beschlossen.

Hintergrund des Verfahrens ist eine Pressemitteilung der geschäftsführenden Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU). Im Herbst 2015 hatte die Alternative für Deutschland (AfD) zu einer Demonstration unter dem Motto "Rote Karte für Merkel! - Asyl braucht Grenzen!" aufgerufen.

Wanka gab daraufhin eine Pressemitteilung mit der Überschrift "Rote Karte für die AfD" auf der Seite ihres Ministeriums heraus. Darin hieß es unter anderem: "Die Rote Karte sollte der AfD und nicht der Bundeskanzlerin gezeigt werden. Björn Höcke und andere Sprecher der Partei leisten der Radikalisierung in der Gesellschaft Vorschub." Rechtsextreme, die offen Volksverhetzung betrieben, erhielten damit eine unerträgliche Unterstützung.

AfD-Parteichefs Gauland und Meuthen zeigen sich erfreut

Per Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht hatte die AfD im November 2015 bereits erreicht, dass Wanka den Kommentar von der Internetseite des Bildungsministeriums entfernen lassen musste.

Nun stellte das Bundesverfassungsgericht fest, es gebe für Mitglieder der Bundesregierung nicht das Recht, auf einen unsachlichen Angriff in gleicher Weise zu reagieren. "Nimmt ein Regierungsmitglied für sein Handeln die Autorität des Amtes in Anspruch, ist er dem Neutralitätsgebot unterworfen", sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle in der Urteilsverkündung.

Die AfD-Führung reagierte erfreut auf das Urteil. Der AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland zeigte sprach von Genugtuung. "Gott sei Dank gibt es noch Richter in Karlsruhe", so Gauland.

Sein Co-Vorsitzender im AfD-Bundesvorstand, Jörg Meuthen, schloß sich an und ergänzte: "Wie Frau Wanka missbräuchlich mit ihrer Position umgegangen und gegen uns vorgegangen ist, war ein Unding. Das Urteil sollte auch anderen Regierungsmitgliedern eine Lehre sein."