CDU-Werber Jung von Matt "Wir sind gescheitert"

Die CDU hatte für ihre Bundestagskampagne einen echte Branchengröße verpflichtet: die Hamburger Werbeagentur Jung von Matt. Mit dem Slogan "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben" (Hashtag: #fedidwgugl) warben sie entgegen ihres Prinzips für eine Partei. Nach dem Wahlausgang vom Sonntag zieht Agenturchef Thomas Strerath aber eine ernüchternde Bilanz: "Wir könnten enttäuschter nicht sein", schreibt er in einem Gastbeitrag beim Branchendienst "Horizont".

Die AfD sei früh als "wirkliches Problem ausgeschieden", schreibt Strerath, stattdessen habe man die Kampagne auf das Duell zwischen den Kanzlerkandidaten Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz (SPD) zugeschnitten. Deshalb sei der Tag des TV-Duells, der 3. September, zum Tag der Entscheidung erklärt worden.

Merkel hatte Jung von Matt nach SPIEGEL-Informationen selbst ausgewählt. Die Agentur schlug in einem internen Wettbewerb mehrere Konkurrenten aus dem Feld, unter anderem den Kreativen Lutz Meyer, dessen Agentur Blumberry die erfolgreiche Kampagne für die Bundestagswahl 2013 kreiert hatte.

Bislang hatten die Hamburger vor allem für Unternehmen gearbeitet, unter anderem für den Autovermieter Sixt. 2001 entwarfen sie ein Plakat, das zwei Bilder Merkels zeigt. Eines mit ihrer normalen Frisur und eines, auf dem ihr die Haare zu Berge stehen. "Lust auf eine neue Frisur? Mieten Sie sich ein Cabrio", stand unter den Bildern.

"Nicht mehr genug Mut"

Nachdem das TV-Duell zur Zufriedenheit der CDU-Werber gelaufen sei, habe sich alles um die Frage der dritten Kraft gedreht, schreibt Strerath. Da sei die AfD wieder auf den Plan getreten.

"Wie hat die AfD das gemacht?", fragt Strerath. "Kein Charismat an der Spitze, kein Lindner mit Lodenmantel. Kein Programm und keine Lösungen. Sie haben den Mechanismus des Populismus in bester Manier genutzt." Die mediale Thematisierung und "Überhöhung der AfD, auch in Social Media", habe der Partei nur noch mehr Aufwind beschert.

Selbstkritisch schreibt der Jung-von-Matt-Vorstand, der für die CDU-Kampagne zuständig war, weiter: "Wir hatten in den drei Wochen nach dem TV-Duell, in den drei Wochen der Skandale der AfD, keine neue Antwort mehr." Kurz vor der Wahl sei da "nicht mehr genug Mut, genug Kraft, wenn überhaupt genug Erkenntnis über das da, was gerade in Deutschland passiert ist" da gewesen. "So haben wir vielleicht erst geholfen, das zu ermöglichen, was wir genau verhindern wollten." Merkel habe gewonnen, "wir sind gescheitert".