Sparkurs So wenig geben die Länder für Richter und Staatsanwälte aus

Die gute Nachricht zuerst. Richter und Staatsanwälte kosten den Staat vergleichsweise wenig: Sie brauchen kein teures Gerät, keine komplizierte Infrastruktur. Die schlechte Nachricht: Der Staat steckt auch nur winzige Summen in die Justiz. Wie wenig, das hat die Lobbyorganisation der Rechtsanwälte, der Deutsche Anwaltverein (DAV), nun für jedes Bundesland aufgeschlüsselt.

Der DAV rechnete aus, wie viel Geld aus den ohnehin kleinen Justiz-Etats der Bundesländer tatsächlich in Sach- und Personalkosten für Richter und Staatsanwälte fließt. Das bedeutete zum Beispiel, die Kosten für den Strafvollzug oder Sonderthemen wie den Verbraucherschutz abzuziehen. Die daraus resultierenden Zahlen zeigen, dass 2016 kein Bundesland auch nur fünf Prozent seines Haushalts für Kernaufgaben der Justiz wie strafrechtliche Ermittlungen oder Gerichtsverhandlungen ausgab.

Dabei kommt es weder auf die Größe der Länder an, noch auf die Lage in Ost- oder Westdeutschland. Die vergleichsweise höchsten Ausgaben leisteten sich Brandenburg und Nordrhein-Westfalen mit jeweils 4,7 Prozent. Am unteren Ende des Rankings finden sich Schleswig-Holstein (2,3 Prozent) und Bayern (2,5 Prozent). Im Stadtstaat Bremen lagen die Ausgaben sogar nur bei 1,4 Prozent des Gesamtbudgets.

"Die Zahlen zeugen von einer viel zu geringen Wertschätzung der Landesregierungen für die Justiz", sagt DAV-Präsident Ulrich Schellenberg. "Die dritte Gewalt ist auf alarmierende Weise unterfinanziert." Die Berechnungen bestätigten Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), der den Richtermangel in den Ländern jüngst als "Gefahr für die öffentliche Sicherheit" bezeichnet hatte.

DAV-Präsident Schellenberg weiter: "Die Bürger spüren den Sparkurs in überlangen Verfahren und überlasteten Beamten und Richtern."