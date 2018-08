Kampf gegen den IS Bundeswehr startet neue Irak-Mission

Die Bundeswehr hat ihre neue Mission im Zentralirak gestartet. Bereits am 11. August begann ein kleines Team von Ausbildern im Camp Taji nahe Bagdad mit einem Pilotlehrgang für Soldaten der irakischen Armee. In dem früheren Lager der Armee von Saddam Hussein sollen deutsche Soldaten die Iraker in ABC-Abwehr, Logistik, Truppenfuhrung, Minenräumung und Sanitätswesen trainieren.

Die neuen Details gehen aus einem ausführlichen Bericht hervor, der heute im Kabinett beschlossen werden soll. Die Regierung hatte die neue Mission zwar bereits angekündigt, aber noch keinen Termin genannt. Die Bundeswehr bildete bereits seit 2014 im kurdisch kontrollierten Norden des Lands die sogenannten Peschmerga-Kämpfer aus und lieferte ihnen Waffen.

Schwerpunkt der Operation sollen die Standorte Taji und zeitweilig auch in Besmaja sein. Beide Standorte werden zurzeit von Irakern und ausländischen Soldaten genutzt und gesichert.

Fest stationiert werden die Deutschen jedoch nicht im Zentralirak. Sie fliegen jeweils mit mobilen Teams für Lehrgänge von sechs bis acht Wochen aus Jordanien ein. Damit will die Bundeswehr den Personalaufwand begrenzen. Bei einer festen Stationierung müsste die Truppe ihre Kameraden im Irak selber aufwendig absichern und versorgen. Für beides sorgen in Taji und Besmaja internationale Partner.

Mit der Mission will die Berlin den Irak weiter stabilisieren. Nachdem Deutschland nach dem Vormarsch des "Islamischen Staats" (IS) im Jahr 2014 die Kurden im Norden massiv unterstützt hatte, drängte auch die zentralirakische Regierung auf Hilfe für ihre Armee. Bagdad hofft noch immer darauf, wie die Kurden moderne deutsche Waffen zu bekommen. Die Bundesregierung lehnt das bisher aber ab.

Mittlerweile ist der IS aus dem Nord-Irak weitgehend zurückgedrängt. Berlin warnt trotzdem. "Die Terrororganisation existiert in Irak weiterhin im Untergrund und verübt Anschläge", heißt es in dem Bericht. Auch die Propagandamaschinerie der Extremisten laufe weiter. Nun gelte es, durch einen stabilen Sicherheitsapparat eine Rückkehr des IS zu verhindern.

Iraker sollen selbst für Sicherheit sorgen

In dem Bericht wird die Mission und ihr Ziel nur grob umrissen. "Sicherheit in Irak kann auf Dauer nur erfolgreich gewährleistet werden, wenn die irakischen Streit- und Sicherheitskräfte selbst in der Lage sind, ihrer Sicherheitsverantwortung umfassend gerecht zu werden", heißt es zur Begründung des Einsatzes. Kurz gesagt will man also die lokale Armee so gut ausbilden, dass sie den Job selber leisten kann.

Einfach wird die Mission jedoch nicht: Trotz jahrelanger Unterstützung der USA hat die irakische Armee beim Vormarsch des IS ein miserables Bild abgegeben. Der Truppe mangelt es der Truppe an einem funktionierenden Führungssystem, aber auch an schlichter Logistik. Außerdem entschied Bagdad 2014, den Kurden im Norden nicht zu helfen und überließ sie ihrem eigenen Schicksal im Kampf gegen den IS.

Ein weiteres Problem sind die vielen schiitischen Milizen, die sich in den vergangenen Jahren im Irak gebildet haben. Die sogenannten Volksmobilisierungskräfte ("Popular Mobilization Forces" oder PMF) haben rund 40 verschiedene Gruppen mit fast 15000 Mann unter Waffen. Sie waren maßgeblich an der Vertreibung des IS beteiligt, sind eng mit Iran verbandelt und stehen nicht unter dem Befehl von Bagdad.

Die Bundeswehr soll sich von diesen unkontrollierbaren Kräften bei ihrer Mission fernhalten. So richte sich das deutsche Angebot "an die regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte", heißt es in dem Bericht. Die Milizen seien "ausdrucklich ausgenommen". Tatsächlich aber mischen sich die Milizionäre immer wieder unter die normale Armee, eine Trennung ist nur schwer zu gewährleisten.

Ziemlich düster sind auch die Beschreibungen der Menschrechtslage. Laut dem Bericht spielen gerade bei der Verfolgung von IS-Anhängern rechtsstaatliche Grundsätze keine große Rolle. Die massiven Menschrechtsverletzungen durch die berüchtigte Anti-Terror-Polizei sowie Sondereinheiten von Armee und Justiz und auch das harte Durchgreifen der Sicherheitskräfte werden nur diplomatisch angesprochen.

Demnach gebe es im Irak noch kein richtiges Gefühl dafür, dass "Folter zur Erzwingung von Geständnissen, willkurliche Festnahmen, die Verletzung strafrechtlicher Verfahrensgrundsätze und die Vollstreckung von Todesurteilen" eben nicht zu den Methoden eines Rechtsstaats gehören.