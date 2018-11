Kampf um den Parteivorsitz Hält die CDU das aus?

Die Generalsekretärin betont es dieser Tage immer und immer wieder: "Am Tag eins danach muss die Partei stärker sein und enger zusammengerückt sein", sagt Annegret Kramp-Karrenbauer mit Blick auf den Hamburger Bundesparteitag. 1001 Delegierte werden Anfang Dezember über die Nachfolge von Angela Merkel an der CDU-Spitze entscheiden.

Kramp-Karrenbauer, selbst eine Kandidatin für den Vorsitz, sagt das auch auf den Regionalkonferenzen, wo sie gemeinsam mit ihren Kontrahenten Jens Spahn und Friedrich Merz auftritt. Bundesgesundheitsminister Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Merz beschwören ebenfalls den Zusammenhalt der Partei.

Die Frage, die immer mehr Christdemokraten umzutreiben scheint, ist nur: Kann das gehen?

Der Ton im Ringen um das Merkel-Erbe ist zur Halbzeit der Regionalkonferenzen schärfer geworden. Am Wochenende warf Politik-Rückkehrer Merz der CDU-Führung - also all denjenigen, die in seiner Abwesenheit das Sagen hatten, wozu natürlich auch Kramp-Karrenbauer und Spahn gehören - vor, man habe den Einzug der AfD in Länderparlamente und Bundestag mit einem "Achselzucken" zur Kenntnis genommen. Seine Konkurrentin sprach daraufhin von einem "Schlag ins Gesicht" vieler CDU-Mitglieder und -Funktionäre. Spahn hatte schon zuvor Merz dessen lange Abstinenz vorgehalten und sich als verheirateter schwuler Mann über die Skepsis Kramp-Karrenbauers beim Thema "Ehe für alle" beklagt.

Dazu kommt, dass auf den letzten beiden Regionalkonferenzen in Thüringen und Sachsen-Anhalt, befeuert von Spahn und Merz, plötzlich das große innerparteiliche Streitthema wieder dominierte: die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Und so begrüßenswert es ist, dass in der CDU plötzlich wieder offener diskutiert wird als in den vergangenen Jahren - bei keinem anderen Thema gehen die Emotionen so hoch. Und zwar vor allem auf Seiten derjenigen in der Partei, die endlich die Gelegenheit sehen, den Merkel-Kurs zu stoppen und ihn bestenfalls umzudrehen. Das zeigt auch die Debatte um den Uno-Migrationspakt.

Der CDU-nahe Wirtschaftsrat hat die Kandidaten für den Vorsitz nun davor gewarnt, die Geschlossenheit der Partei zu beschädigen. "Wenn sich der Umgangston weiter so verschärft und inhaltliche Diskussionsverbote verhängt werden, wird es auf die Geschlossenheit der CDU nicht ohne nachhaltige Auswirkungen bleiben", sagte der Generalsekretär des Rats, Wolfgang Steiger. Er spricht von einem "Scheideweg" im Wettbewerb der Kandidaten. "Bisher haben sich alle mit gegenseitigem Respekt behandelt, jetzt will man sich falsch verstehen, um einen Vorteil zu ziehen."

Getty Images Merz, Kramp-Karrenbauer, Spahn

So offen spricht die Sorge bisher kaum jemand aus. Tatsächlich aber bewegt es christdemokratische Strategen schon viel länger, dass es nach dem Hamburger Parteitag vor allem darauf ankommen wird, wie geschlossen sich die CDU anschließend präsentiert. Das sei am Ende viel wichtiger, als wer von den Bewerbern gewählt wird, glaubt mancher.

Eigentlich gilt in der CDU ja die Regel, dass man sich am Ende hinter einer Person versammelt, wenn die Sache entschieden ist. So war das auch bei Angela Merkel, deren Aufstieg an die Parteispitze um die Jahrtausendwende keineswegs unumstritten war, genauso wie ihre Nominierung als Kanzlerkandidatin 2005.

Aber zum einen hat sich in letzter Zeit manche eherne CDU-Regel als ungültig erwiesen - siehe die Niederlage des von der kompletten Führung der Unionsparteien unterstützten amtierenden Fraktionschefs Volker Kauder gegen seinen Herausforderer Ralph Brinkhaus. Dazu kommt, dass die Christdemokraten ja noch nie ein Kandidaten-Rennen dieser Art erlebt haben: ein Dreikampf um den Parteivorsitz über mehrere Wochen, der die Basis offenbar elektrisiert und aufwühlt. Es ist eine Art innerparteiliches Demokratie-Experiment der CDU.

Mehr als 13.000 Mitglieder werden dabei gewesen sein

Er beobachte eine "Re-Politisierung" der CDU, sagt Ex-Innenminister Thomas de Maizière. "Die Partei ist beseelt", sagt Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler, mehr als 13.000 Mitglieder werden seiner Darstellung nach am Ende die acht Regionalkonferenzen besucht haben. Schafft es die CDU nach dem Parteitag allerdings, auch wieder zusammenzukommen? "Hinterher ist man immer schlauer", sagt Schüler. Er jedenfalls "nehme die Kandidaten beim Wort".

Aber haben die das überhaupt noch in der Hand?

Merz hat, das ist auf den Regionalkonferenzen zu beobachten, besonders emotionalisierte Anhänger. Er scheint für sie nicht nur Favorit, sondern ein wahrer Hoffnungsträger zu sein: als Bewahrer des Konservativen, einer rigideren Flüchtlingspolitik. Sollte Merz aber Kramp-Karrenbauer auf dem Parteitag unterliegen, wofür manches spricht (Spahn gilt als Außenseiter-Kandidat) - werden seine Fans das dann hinnehmen und die neue Parteichefin akzeptieren? Mancher fürchtet dann einen Mitglieder-Aderlass.

Gleiches gilt auf der anderen Seite: Kramp-Karrenbauers Anhänger kommen vor allem aus dem mittig-liberalen Teil der CDU, obwohl die Kandidatin zuletzt mit markigen Forderungen ihr Profil anzupassen versuchte. Werden sie der Partei erhalten bleiben, wenn Merz gewinnt?

Ein Schritt, um die Fans der Gegenseite zu besänftigen, könnte in der Person des Generalsekretärs liegen. Die Wahl ist auf dem Hamburger Parteitag ebenfalls vorgesehen, sie würde auf Vorschlag des neuen oder der neuen Vorsitzenden erfolgen. Bei Kramp-Karrenbauer müsste das also jemand sein, der eher konservativ und wirtschaftsnah ist. Und andersherum bei Merz: Er müsste sich jemanden aus dem sozial-liberalen Flügel suchen - am besten eine Frau.

Vielleicht würde das ausreichen, um die Enden der Partei wieder zusammenzubinden. Aber sicher kann man nicht sein. So ist das mit Experimenten: Man weiß nie genau, wie sie ausgehen.