Die Lage am Samstag

wie furchtbar doch der amerikanische Wahlkampf im vergangenen Jahr gewesen ist. Dieser Schmutz, einfach grauenvoll. Und das Ergebnis - schrecklich. Selbst wenn sich die Kandidaten hin und wieder zusammengerissen haben, selbst wenn Trump nun als Präsident auch mal einen hellen Moment haben mag, ist dennoch klar: Es gibt nichts Richtiges im Falschen. Donald Trump ist der falsche Präsident.

Und der deutsche Wahlkampf? Eine Wohltat dagegen - oder? Zwei erfahrene Vertreter großer und alter Parteien treten gegeneinander an, sie tun es, ohne die Regeln des Anstands in nennenswerter Weise zu verletzten.

Doch selbst wenn es die Richtigen sein sollten, die sich da jetzt auf richtige Weise mühen, das Richtige zu tun, heißt es immer noch nicht, dass alles richtig ist, was dabei herauskommt.

Im Video: Fotograf Thomas Grabka begleitete Angela Merkel im Wahlkampf und erzählt, warum viele Merkel-Gegner nicht mit ihm sprechen wollten.

Der Wahlkampf ist ruhig, ja. Die Aussichten für Deutschland dürften insgesamt nicht schlecht sein. Doch die Ruhe trügt. Im Land brodelt es. Hass gegen Merkel insbesondere in Ostdeutschland, Hass im Internet gegen alles und jeden, insbesondere die Eliten. Hass auf den Straßen, insbesondere gegen Dunkelhäutige.

Wir sind in mehreren Geschichten für den Titelkomplex im neuen Heft diesem Zusammenhang nachgegangen: zwischen einer nur vermeintlichen Ruhe und diesem Brodeln. Für die Titelzeile haben wir den Spruch "Alles wird gut" abgewandelt. Wir haben das "G" bei "gut" übermalt mit einem "W".

"Alles wird Wut"

Hermann Bredehorst/ DER SPIEGEL Merkel-Gegner in Torgau

Auf Hass zu reagieren, ist nicht leicht. Es gilt, ihn entschieden zurückzuweisen. Zugleich gilt es, sich damit auseinanderzusetzen, woher er kommt.

Es kann Hass dort entstehen, wo zu viel Ungerechtigkeit herrscht. Es kann Hass dort entstehen, wo zu viel Einigkeit herrscht.

Nachdem Merkel und Schulz sich beim sogenannten TV-Duell am Sonntag vergangener Woche so gesittet begegnet sind, legte die AfD bei den Umfragen zu.

Über Images

Dennis Williamson/ DER SPIEGEL Andrea Nahles in ihrem Wahlkreis

Öffentliche Personen haben ihre Images. Es ist schwer, ein Image wieder loszuwerden. Kämpfe gegen alte und für neue Images liefern uns Journalisten immer wieder Stoff. Im neuen SPIEGEL können Sie mehrere solcher Kampfgeschichten lesen - allesamt spannend: SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles kämpft um eine Verwandlung von laut zu leise, CDU-Innenminister Thomas de Maizière von leise zu laut, beide tun dies, um sich für gewisse Ämter zu qualifizieren, und beide scheinen auch Freude daran zu haben, die eine Seite ihrer Persönlichkeit zurückzunehmen und die andere deutlicher herauszustellen.

Für zwei weitere Personen, die ebenfalls im neuen Heft beschrieben werden, ist die Verwandlung härter. Ihr einst strahlendes Image hat öffentlich einen solchen Schaden genommen, dass sie nun wiederum die öffentlich beglaubigte Läuterung brauchen, um mit sich selbst ins Reine zu kommen. Solchermaßen von der Öffentlichkeit abhängig zu sein, ist ein Drama für sich. Dies gilt für den früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, den ein Plagiat zu Fall gebracht hat und der nach Jahren nun im Wahlkampf wieder auftritt. Dies gilt, viel krasser noch, für den Ex-Bertelsmann-Chef Thomas Middelhoff, der heute ein Häftling ist.

Middelhoff hat jetzt ein autobiografisches Buch über seinen Absturz veröffentlicht. Er übt sich darin in Demut. Kann ein solcher Wandel gelingen? Eine Kostprobe aus der SPIEGEL-Rezension: "Er war im Großsein der Größte. Und im Kleinsein versucht er, es auch zu sein. Das ist naturgemäß etwas schwieriger"

Gewinner des Tages...

Dmitri Beliakov/ DER SPIEGEL Edward Snowden beim SPIEGEL-Gespräch

...ist Edward Snowden. Auch er ist eine Berühmtheit, ohne je ein Leben in der Öffentlichkeit gehabt zu haben. Der US-Amerikaner tauchte jäh auf, als er 2013 die Massenüberwachung der NSA enthüllte, er musste sich daraufhin sofort in Russland verstecken. Wer ist er also eigentlich? Auf fünf Seiten beantwortet er im neuen SPIEGEL Fragen meiner Kollegen, er legt vor allem Wert auf die Feststellung "kein russischer Spion" zu sein. Er ist hier ein Gewinner, weil er trotz schlechter Aussichten zumindest die Hoffnung nicht aufgibt. Die Hoffnung, dass sein Kampf gegen den Überwachungsstaat nicht nutzlos gewesen ist. Und eine andere Hoffnung, die nur ihm gilt, nämlich einstmals nach Hause zurückzukehren: "Selbst ich darf hoffen."

Im Video: SPIEGEL-Redakteur Martin Knobbe über die Hintergründe des Treffens mit Edward Snowden und dessen Leben im russischen Exil

