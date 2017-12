Karlsruhe Islamist soll Anschlag auf Christkindlesmarkt geplant haben

Die Bundesanwaltschaft hat einen 29-jährigen Deutschen unter Terrorverdacht festnehmen lassen. Nach Angaben der Behörde soll der aus Freiburg stammende Dasbar W. einen Anschlag auf den Karlsruher Christkindlesmarkt erwogen haben. Es sei dabei um eine Attacke mit einem Auto im Bereich der Stände rund um die Eisfläche am Karlsruher Schlossplatz gegangen, teilte die Behörde mit. W. habe das Gebiet um den Schlossplatz seit Ende August ausgekundschaftet und sich als Fahrer bei mehreren Paketdiensten beworben - allerdings erfolglos.

Weitere Angaben zu den mutmaßlichen Anschlagsplänen wollte die Behörde nicht machen. Der 29-Jährige war nach SPIEGEL-Informationen als islamistischer Gefährder eingestuft. Bereits 2015 soll er Propagandamaterial der Terrormiliz"Islamischer Staat" (IS) im Internet verbreitet haben. Im Sommer 2015 reiste er in den Irak, wo er sich nach Angaben des Generalbundesanwalts 2016 dem IS anschloss. Für die Terrororganisation soll er Anschlagsziele in der irakischen Stadt Arbil ausgespäht haben.

"Erwägungen der Gefahrenabwehr"

Die Festnahme kommt fast genau ein Jahr nach dem Attentat des Tunesiers Anis Amri auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Auch Amri war zuvor als Gefährder eingestuft worden. Die Behörden konnten seinen Anschlag aber nicht verhindern, obwohl sie ihn über Monate abhörten und observierten.

Auch Dasbar W. wurde seit Monaten intensiv durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg überwacht. Wie konkret seine mutmaßlichen Planungen waren, ist bislang unklar. Zuletzt hatten Sicherheitsbehörden im Internet immer wieder Aufrufe zu Anschlägen auf Weihnachtsmärkte festgestellt. Meistens handelt es sich bei solchen Aufrufen um reine Propaganda.

W. soll morgen in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt werden. Zu seiner Festnahme heute hätten "auch Erwägungen der Gefahrenabwehr" beigetragen, hieß es in Sicherheitskreisen. Ihm werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.