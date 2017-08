Ex-Umweltminister Töpfer zur Auto-Krise "Die Art, wie wir uns fortbewegen, muss sich verändern"

Von der Bundeskanzlerin gibt es dieser Tage nur Urlaubsbilder aus Südtirol, während die ganze Nation in heller Aufregung über den schmutzigen Diesel ist. Jetzt wollen die Grünen Angela Merkel aus der Reserve locken - sie haben ihr ein Angebot unterbreitet, das sie eigentlich nicht ablehnen kann.

Im Mittelpunkt steht Klaus Töpfer, Bundesumweltminister a.D. und so etwas wie das grüne Gewissen der schwarzen Partei. Grünen-Chef Cem Özdemir ist es gelungen, den späteren Direktor der Uno-Umweltbehörde als möglichen Leiter für eine "Zukunftskommission saubere Mobilität" zu gewinnen.

Eine solche Kommission solle "schnellstmöglich noch vor der Bundestagswahl" berufen werden und schon Anfang des kommenden Jahres solle sie Ergebnisse vorlegen, forderte Özdemir jüngst in einem Gastbeitrag auf Zeit Online. Töpfer sagt dem SPIEGEL zu dem Vorstoß: "Mir ist es wichtig, dass es einen breiten Konsens darüber gibt, dass ich das machen soll. Wenn das so ist, dann bin ich dazu bereit."

Der CDU-Politiker hat Erfahrung mit Kommissionen dieser Art. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima leitete er die "Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung". Das Ergebnis war eine breite Übereinkunft, aus der Atomkraft in Deutschland auszusteigen.

Eine Analogie zwischen den Energie-Großkonzernen, die im Zuge der Energiewende ins Wanken gerieten, und den deutschen Autokonzernen will Töpfer nicht unbedingt ziehen. Doch immerhin sieht er Gesprächsbedarf, welche Rolle Autokonzerne bei der Mobilität der Zukunft spielen werden: "Wir müssen klären, wie diese Mobilität in Zukunft aussehen wird, und wir müssen die Frage stellen, wie die deutsche Industrie, die sich vornehmlich mit Automobilität beschäftigt hat, weiter auf diesem Weg mitgehen kann", sagt Töpfer.

Es dürfe keinen Abbruch, sondern müsse einen Übergang geben. Treibende Kraft sei dabei China, wo "aufrüttelnde Entscheidungen" etwa über die Elektromobilität gefallen seien. "Das urbane Zeitalter der Mobilität erfordert, dass wir keine Emissionen mehr aus dem Verkehr haben", sagt Töpfer.

Getty Images Angela Merkel und Klaus Töpfer (im April 2011 )

Er will damit nicht das Ende des Verbrennungsmotors aufrufen. In der Kommission solle vielmehr über das Ziel eines emissionsfreien Verkehrs offen diskutiert werden. Töpfer ist überzeugt davon, dass das Auto nur noch eine Rolle unter vielen Verkehrsmitteln spielen wird: "Es ist doch klar: Die Art, wie wir uns fortbewegen, muss sich verändern. Das sehen wir doch auch schon in unseren Städten und dem revolutionären Verhältnis der Bürger dort zum Fahrrad."

Töpfer hat erkannt, dass die Grünen mit ihrem Werben um ihn politische Ziele verfolgen. Deshalb warnt er davor, eine mögliche Zukunftskommission zum Spielball des Wahlkampfes zu machen. Peinlich vermeidet er Festlegungen auf Ziele oder Personen. Und er äußert sich auch nicht öffentlich zur Frage, was mit dem Diesel passieren soll.

Nur so viel: "Die Diskussion um den Diesel führt zu einer Entwertung der Fahrzeuge, und das trifft nicht irgendwelche anonymen Großkonzerne, sondern das trifft den Bürger." Deshalb wünscht sich Töpfer von dem heutigen Diesel-Gipfel entschlossene Maßnahmen, die sowohl die Schadstoffemissionen der Fahrzeuge reduzieren, als auch den Bürgern ihre Pkw erhalten.