Wowereits Berlin-Buch Alles Wowi, alles paletti

Mehr als 13 Jahre regierte Klaus Wowereit Berlin. "Arm, aber sexy", nannte er die Stadt. Und die Berliner finden das eigentlich ein ganz prima Motto.

Außer, wenn sie mal wieder auf irgendeinem Amt Schlange stehen, es zeitnah weder einen Pass noch einen Termin beim Standesamt noch sonst etwas gibt. Oder keinen Kitaplatz. Oder der Putz in den Schulen bröckelt. Oder dieser Flughafen nicht fertig wird. Oder der Schrott einfach auf der Straße liegen bleibt. Oder oder oder.

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Und dabei kassiert das Land Berlin jährlich rund vier Milliarden Euro aus dem Länderfinanzausgleich - das ist mehr als ein Drittel der Gesamtsumme im Topf.

Dennoch gilt für die Stadt: (Fast) nichts funktioniert, alle wollen hin. Und Wowereit selbst findet seine Bilanz keineswegs mau. Ganz im Gegenteil. "Sexy, aber nicht mehr so arm: mein Berlin", so heißt das neue Buch des Ex-Regierenden. 254 Seiten voller Lob für die Stadt und für sich. Wowereit macht jedes Problem so klein, dass letztendlich doch alles nicht so schlimm ist wie angenommen. Oder?

Dies sind die acht besten Zitate: