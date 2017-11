Die Basis der Gemeinsamkeiten sei breit. Das sagte ein optimistischer Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach dem ersten Abtasten der möglichen Bündnispartner vor einigen Tagen. Man sei sich einig: Die SPD wolle mit der CDU über eine Große Koalition nach den Ergebnissen der Landtagswahl in Niedersachsen verhandeln.

Doch wie groß ist der Konsens der beiden Parteien wirklich? In einigen Punkten könnte es krachen - wie sehr, das wird sich am heutigen Dienstag bei den ersten Koalitionsgesprächen zeigen. Unter Führung von Ministerpräsident Weil und dem CDU-Landesvorsitzenden Bernd Althusmann will sich die Runde vor allem mit den Finanzen des Landes befassen.

Wo Streit droht und wo es Gemeinsamkeiten gibt - der Überblick

Bildung

Die größten Differenzen zwischen SPD und CDU gibt es ausgerechnet bei dem Punkt, den vor der Wahl 56 Prozent der Befragten als sehr wichtig für ihre Wahlentscheidung genannt hatten: der Schul- und Bildungspolitik.

Die CDU fordert eine einjährige Pause bei der Inklusion - also dem gemeinsamen Lernen von Schülern mit und ohne Behinderung. Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen sollen erhalten bleiben. Die SPD will die Inklusion vorantreiben und die "Förderschule Lernen" abschaffen. Zudem will die CDU wieder die Schullaufbahnempfehlung einführen, die Eltern mitteilt, welche Schule ihr Kind nach Klasse 4 besuchen soll. Die SPD lehnt das ab.

Innere Sicherheit

Die CDU fordert für terroristische Gefährder mit deutschem Pass die Möglichkeit einer Gewahrsamshaft von bis zu 18 Monaten. Dieses auch verfassungsrechtlich umstrittene Vorhaben lehnt die SPD ab. Politische Akteure in Hannover gehen davon aus, dass die CDU diese Forderung im Laufe der Koalitionsverhandlungen zurücknehmen wird.

Auf Widerstand der SPD dürfte auch der Plan der CDU stoßen, Bundeswehr-Soldaten für den terroristischen Katastrophenfall im Inneren einzusetzen.

Finanzen

Investieren oder Schulden tilgen? Die Steuereinnahmen sprudeln, doch wofür soll das Geld verwendet werden? Die SPD will mit die Mehreinnahmen in die Sanierung von Infrastruktur und Krankenhäusern sowie in Bildung und Digitalisierung investieren. Die CDU plädiert in ihrem Wahlprogramm dafür, einen Teil für die Tilgung der Schulden zu verwenden. Nach Angaben des Finanzministeriums hat das Land gegenwärtig 58,2 Milliarden Euro Schulden.

Agrar- und Umweltpolitik

Die SPD hat mit ihrem bisherigen grünen Koalitionspartner viele Reformen bei Tierwohl und Umweltschutz angeschoben und zum Teil auch umgesetzt. Nicht verabschiedet wurde die geplante Reform des Wassergesetzes, die ein Verbot von Pflanzenschutz- und Düngemitteln an Flussrändern vorsah.

Für viele Bauern im Agrarland Niedersachsen ist das geplante neue Wassergesetz ein rotes Tuch. Die SPD will auch künftig am Schutz von Gewässerrandstreifen festhalten, um den Nitrateintrag zu verringern. Die CDU dagegen will Gewässerschutz auf Basis der freiwilligen Kooperation stellen und nicht verordnen.

Im August hatte die rot-grüne Koalition überraschend ihre Regierungsmehrheit verloren. Die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten war aus der Fraktion ausgetreten. Daraufhin hatte Ministerpräsident Weil Neuwahlen angekündigt.