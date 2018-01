Die Polizei in Köln hat eine Demonstration Tausender Kurden gegen den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien vorzeitig beendet. Die Versammlung sei um 14.40 Uhr für aufgelöst erklärt worden, sagte ein Behördensprecher. Zuvor hatten Sicherheitskräfte den Protestzug in der Innenstadt auf der Hälfte der Strecke angehalten, nachdem zahlreiche Fahnen mit verbotenen Symbolen in der Menge aufgetaucht waren.

Die Polizei nahm zudem zwei Menschen in Gewahrsam, die am Rande des Protestmarsches Fahnen verteilt haben sollen, auf denen das Konterfei des inhaftierten PKK-Anführers Abdullah Öcalan abgebildet sein soll. Das Zeigen von PKK-Fahnen oder Bildern Öcalans ist in Deutschland strafbar.

Bereits der Start der Demonstration hatte sich um rund zwei Stunden verzögert, anschließend war der Protestmarsch immer wieder ins Stocken geraten. Die Polizei konfiszierte nach eigenen Angaben kistenweise verbotene Fahnen und erstattete Anzeige gegen eine noch unbekannte Anzahl von Demonstranten. Am frühen Nachmittag nahmen nach offiziellen Angaben etwa 14.000 Menschen an den Protesten teil, mehr als 20.000 Demonstranten waren insgesamt erwartet worden.

Die Behörden maßen der Demonstration bereits im Vorfeld ein "erhebliches Konfliktpotenzial" bei. Befürchtete gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Kurden und nationalistischen Türken gab es bislang nicht. "Die Lage ist aber weiterhin brisant", sagte eine Polizeisprecherin am frühen Nachmittag. Mehr als 2000 Beamte sind im Einsatz.

Die Demonstranten protestierten in der Kölner Innenstadt gegen die türkische Militäroffensive "Olivenzweig" in Nordsyrien. "Erdogans Krieg stoppen" oder "Frieden für Afrin" war auf Transparenten zu lesen, Redner forderten ein Ende des "brutalen Angriffs des türkischen Militärs". Angemeldet hatte die Demo der kurdische Dachverband Nav-Dem, der laut Verfassungsschutz der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahesteht.

Die türkische Armee war vor einer Woche in der syrischen Region Afrin einmarschiert, um die kurdische Miliz YPG zu bekämpfen, die Ankara als Ableger der PKK und Terrororganisation einstuft.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte angekündigt, die "Operation Olivenzweig" auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete auszuweiten. Die türkischen Panzer sollen demnach entlang des gesamten türkisch-syrischen Grenzverlaufs nach Syrien rollen, auf rund 900 Kilometer Länge bis zur Grenze zum Irak. Zuletzt war die Offensive jedoch ins Stocken geraten.

USA und Nato halten sich bislang mit Kritik an ihrem Partner Türkei zurück. Die US-Regierung fürchtet, dass die Gefechte in Afrin den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gefährden. Die Dschihadisten kontrollieren noch immer einige Ortschaften im Euphrattal in Ostsyrien.

Die YPG hat an den syrischen Diktator Baschar al-Assad appelliert, er solle Regierungstruppen nach Afrin schicken, um die "Grenze gegen die türkischen Besatzer zu verteidigen". Die Türkei fordert indes den Abzug von US-Truppen aus der nordsyrischen Stadt Manbidsch.