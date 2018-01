Mehrere Tausend Kurden protestieren in der Kölner Innenstadt gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. "Erdogans Krieg stoppen" oder "Frieden für Afrin" war auf Transparenten zu lesen, Redner forderten ein Ende des "brutalen Angriffs des türkischen Militärs".

Angemeldet hatte die Demo der kurdische Dachverband Nav-Dem. Die Organisation steht laut Verfassungsschutz der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahe. Die Kölner Polizei meldete am Mittag etwa 12.000 Teilnehmer, im Tagesverlauf werden mehr als 20.000 erwartet.

Der Demonstrationszug setzte sich mit zwei Stunden Verspätung in Gang gesetzt, weil viele Teilnehmer verbotene Symbole zeigten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Beamte hatten demnach zuvor mehrere Kisten voller verbotener Fahnen sichergestellt und Anzeige erstattet gegen eine noch unbekannte Anzahl von Demonstranten. Das Zeigen von PKK-Fahnen oder Bildern des inhaftierten PKK-Anführer Abdullah Öcalanist in Deutschland strafbar.

Die Polizei befürchtet nach eigenen Angaben gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Kurden und nationalistischen Türken, ein Großaufgebot von mehr als 2000 Beamten ist daher im Einsatz.

Die türkische Armee war vor einer Woche in der syrischen Region Afrin einmarschiert, um die kurdische Miliz YPG zu bekämpfen, die Ankara als Ableger der PKK und Terrororganisation einstuft.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte angekündigt, die "Operation Olivenzweig" auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete auszuweiten. Die türkischen Panzer sollen demnach entlang des gesamten türkisch-syrischen Grenzverlaufs nach Syrien rollen, auf rund 900 Kilometern Länge bis zur Grenze zum Irak. Zuletzt war die Offensive jedoch ins Stocken geraten.

DER SPIEGEL

USA und Nato halten sich bislang mit Kritik an ihrem Partner Türkei weiter zurück. Die US-Regierung fürchtet, dass die Gefechte in Afrin den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gefährden. Die Dschihadisten kontrollieren noch immer einige Ortschaften im Euphrattal in Ostsyrien. Die YPG hat indes an den syrischen Diktator Baschar al-Assad appelliert, er solle Regierungstruppen nach Afrin schicken, um die "Grenze gegen die türkischen Besatzer zu verteidigen".