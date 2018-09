Köln im Ausnahmezustand Mehr als 3000 Polizisten wegen Erdogan

Großeinsatz für die Kölner Polizei wegen Recep Tayyip Erdogan und die Proteste gegen ihn: In einem der größten Einsätze der vergangenen Jahre würden am Samstag mehr als 3000 Beamte ausrücken, sagte Polizeipräsident Uwe Jacob.

Die Kölner Polizei werde beim Besuch des türkischen Staatschefs unter anderem von Hundertschaften aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und der Bundespolizei unterstützt. Die Beamten rechnen mit Tausenden von Demonstranten und erheblichen Verkehrsbehinderungen. "Es braucht in der Kölner Innenstadt nicht viel, um das öffentliche Leben durcheinander oder sogar zum Erliegen zu bringen", sagte der Polizeipräsident.

Erdogan wird nach seinem Besuch in Berlin am Samstag zur Eröffnung einer der größten Moscheen Europas im Stadtteil Ehrenfeld erwartet. Die Türkisch-Islamische Union (Ditib) empfängt Erdogan zu der Zeremonie. An der Eröffnungsfeier wird Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nicht teilnehmen. Auch die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker bleibt der Veranstaltung fern.

Gegen den Besuch des türkischen Präsidenten ist unter anderem eine Großdemonstration unter dem Motto "Erdogan not Welcome" angemeldet. Die Veranstalter, darunter kurdische Gruppen, planen eine Kundgebung mit Tausenden von Teilnehmern an der Deutzer Werft am Rhein-Ufer. Aber auch eine rechte Gruppierung plant eine Kundgebung. Jacob rief zu Toleranz und friedlichen Protesten auf. Die Polizei werde "Gewalt, egal von wem sie ausgeht, sehr früh und entschlossen begegnen."

Zwei Tage vor dem Besuch Erdogans seien die Einsatzplanungen "immer noch nicht abgeschlossen", sagte Jacob. Grund sei, dass das Sicherheitskonzept der Ditib für die Veranstaltung in und im Umfeld der Moschee in Ehrenfeld noch nicht vorliege. "Die Ditib ist aufgefordert, dieses Konzept bis Freitagmorgen bei der Stadt Köln vorzulegen", unterstrich der Kölner Polizeipräsident.