Während des Fastenmonats Ramadan Muslime planen Anti-Terror-Demo in Köln

Manchester und London, Kabul und Bagdad: In diesen vier Städten hat es in den letzten Wochen vier blutige Terroranschläge gegeben, verübt von Islamisten im heiligen Fastenmonat Ramadan. Nun haben Vertreter der in Deutschland lebenden Muslime zu einer Anti-Terror-Demo aufgerufen, die am kommenden Wochenende in Köln stattfinden soll.

"Wir Muslime müssen uns von den Tätern stärker abgrenzen und ihre gesellschaftliche Ächtung herbeiführen", sagte die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor dem "Kölner Stadtanzeiger" vom Montag. Es gehe um eine Verurteilung des islamistischen Terrorismus und um ein gemeinsames Bekenntnis der Muslime zur "offenen und pluralistischen Gesellschaft".

Kaddor organisiert den Friedensmarsch in Köln gemeinsam mit dem Friedensaktivisten Tarek Mohamed. "Wir wollen diesen Verbrechern zurufen: Es reicht uns", sagte sie. Die Veranstalter erwarten mehr als zehntausend Menschen zur Demo.

Unterstützung für die Veranstaltung signalisierte der Generalsekretär des aufgrund einer Spitzelaffäre umstrittenen deutsch-türkischen Moscheeverbands Ditib, Bekir Alboga. "Wenn diese Initiative dazu beiträgt, dass dies künftig auch in der breiten Öffentlichkeit besser wahrgenommen wird, wäre ich sehr glücklich", sagte er ebenfalls dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Über eine offizielle Beteiligung an dem Demonstrationsaufruf habe seine Organisation aber noch nicht entschieden. Alboga wies darauf hin, dass Ditib auch in der Vergangenheit "jeden Anschlag aufs Schärfste verurteilt" habe.