Türkischer Wirtschaftsminister in Köln "Wir lassen uns nichts vorschreiben"

Nach zwei geplatzten Wahlkampfveranstaltungen ist der türkische Minister Nihat Zeybekci in Köln aufgetreten und hat dabei für die Politik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geworben. Dabei ging er indirekt auch auf die Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und der Türkei ein. "Wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben", sagte er.

Der Auftritt in Köln war bereits der dritte Anlauf für den Minister. Zuvor waren zwei geplante Auftritte in Köln-Porz und Frechen abgesagt worden.

Die Deutschen nannte Zeybekci nicht direkt, erwähnte aber, die Deutsch-Türken lebten "in einem Land, das unser Freund ist". Ohne das angestrebte Präsidialsystem in der Türkei zu erwähnen, stellte er vor allem die Anstrengungen der Türkei heraus, in den kommenden Jahren zu einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt zu werden. Die deutlich verspätet begonnene Rede vor rund 300 Zuschauern wurde vereinzelt von "Erdogan"-Rufen unterbrochen.

Die Türken stimmen am 16. April in einem Referendum über das Präsidialsystem ab. Es würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen.

Am Sonntagnachmittag hatte Zeybekci bereits an einer Kulturveranstaltung in Leverkusen teilgenommen, bei der an einen verstorbenen türkischen Musiker erinnert werden sollte. Der 56-Jährige hatte sich dort mit Äußerungen zu aktuellen Auseinandersetzung zurückgehalten und vor rund 400 Besuchern betont, er sei gekommen, "um Freude zu bereiten".